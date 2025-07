Roma sedia evento "Empowered Ukraine: recomeçar a partir do capital humano"

Rosa vermelha diante do Prédio do Conselho Regional em Mykolaiv, destruído por ataque russo

O evento, que será realizado em italiano e inglês, representa uma oportunidade para consolidar alianças entre atores envolvidos na reconstrução e estimular um diálogo concreto sobre como fortalecer o protagonismo das comunidades ucranianas na definição de seu próprio futuro, valorizando as experiências de solidariedade e cooperação já em andamento.

Vatican News

Por ocasião da Conferência de Reconstrução da Ucrânia 2025 ("Ukraine Recovery Conference 2025"), a Caritas Italiana, a Aliança das Organizações da Sociedade Civil Ucraniana e a Plataforma das ONGs Humanitárias na Ucrânia, em colaboração com a AVSI, a Comunidade de Santo Egídio, a CUAMM, a FOCSIV, a Missão Calcutá, VIS e a WeWorld, estão promovendo o evento "Empowered Ukraine: recomeçar a partir do capital humano", para trazer de volta ao centro do debate público e político um dos ativos mais estratégicos para a reconstrução do país: as pessoas.

O capital humano – feito de competências, relações, resiliência e participação – representa uma alavanca essencial para garantir um recomeço duradouro, justo e sustentável da Ucrânia. O evento se propõe a oferecer um espaço de discussão entre representantes da sociedade civil italiana e ucraniana, instituições, setor privado e comunidade internacional, para compartilhar experiências, abordagens e propostas concretas voltadas para o fortalecimento das capacidades locais e o investimento nas comunidades.

A iniciativa é fruto de um esforço conjunto entre algumas ONGs italianas, a Aliança das Organizações da Sociedade Civil Ucraniana e a Plataforma das ONGs Humanitárias na Ucrânia. O objetivo é reforçar o papel das ONGs ucranianas e internacionais como parceiras transformadoras na reconstrução de uma economia "à medida das pessoas", capaz de transformar os beneficiários em protagonistas do desenvolvimento, graças à colaboração com o Estado, o setor privado e doadores.

Durante o evento, serão apresentadas algumas boas práticas já em curso, capazes de produzir impactos sistêmicos e replicáveis, nomeadamente nos setores da educação, saúde, fortalecimento das comunidades locais e proteção de pessoas vulneráveis.

«Contribuir para a reconstrução de um país significa começar pelas vidas, pelas relações, pela confiança entre as pessoas. Na Ucrânia, como em qualquer emergência, não basta restaurar a infraestrutura, mas é necessário cuidar, antes de mais, das feridas da alma, para que as pessoas possam ser protagonistas da reconstrução. Somos convidados a caminhar ao lado delas», afirma padre Marco Pagniello, diretor da Caritas Italiana.

“Neste cenário complexo, as vozes da população ucraniana desempenham um papel fundamental, concentrando-se nas reais necessidades presentes e promovendo um diálogo entre diferentes atores, partindo de experiências concretas. É preciso recomeçar a partir das pessoas para começar um novo começo", comenta Giampaolo Silvestri, secretário-Geral da AVSI.

Entre as contribuições, a WeWorld – organização humanitária com atuação em mais de 20 países – compartilhará os resultados do relatório "Seu Futuro em Risco – Programação Transformadora de Gênero em WASH na Ucrânia em Tempo de Guerra", parte do estudo mais amplo "Seu Futuro em Risco: O Custo das Crises Humanitárias para Mulheres e Meninas", publicado em março de 2025. O relatório, que será ilustrado por Martina Albini, Coordenadora do Centro de Estudos WeWorld, analisa como o conflito exacerbou as desigualdades de gênero no setor de WASH (Água, Saneamento e Higiene), propondo estratégias para respostas humanitárias mais inclusivas e com perspectiva de gênero.