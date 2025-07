Arcebispo de San Antonio reza pelas vítimas das enchentes no Texas

Enquanto o número de mortos pelas enchentes em Kerrville, no Texas, ultrapassa a 100, o arcebispo Gustavo García-Siller visita uma igreja local para oferecer apoio espiritual e material às famílias afetadas.

James Blears e Devin Watkins - Vatican News

Enquanto o número de mortos pelas enchentes no centro do Texas ultrapassa os 100, o arcebispo Gustavo García-Siller, de San Antonio, visitou uma igreja que oferece atendimento e assistência às pessoas afetadas. As vítimas fatais no condado de Kerr, no estado do Texas, incluem 28 meninas, e o número pode aumentar, já que outras 41 pessoas continuam desaparecidas por causa das enchentes.

As enchentes no Texas

A tragédia ocorreu na sexta-feira, 4 de julho, quando o rio Guadalupe, transbordado por chuvas torrenciais, subiu de forma inédita 8 metros em apenas 45 minutos. Ele saiu do seu leito, levou os campistas que dormiam e as pessoas que celebravam o Dia da Independência em trailers, todos arrastados pela água.

Os meteorologistas alertam que mais tempestades são esperadas nas próximas 36 horas. O governador do Texas, Greg Abbott, garantiu que a operação de busca e resgate em grande escala não será interrompida até que todas as pessoas sejam localizadas e contabilizadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma lei que permite à Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA, na sigla em inglês) reforçar os esforços de resgate.

No domingo, o Papa Leão XIV rezou pelas vítimas e suas famílias durante a oração do Angelus:

"Gostaria de expressar sinceras condolências a todas as famílias que perderam entes queridos, em especial suas filhas que estavam em um acampamento de verão, no desastre causado pela inundação do rio Guadalupe, no Texas, Estados Unidos. Rezemos por eles."



O arcebispo Gustavo García-Siller, arcebispo de San Antonio, visitou Kerrville no mesmo dia do desastre, oferecendo orações e apoio. Ele se reuniu com famílias na Igreja Católica Notre Dame, um dos quatro locais designados pela cidade como centros de refúgio, atendimento e assistência.

Em declarações à OSV News, o arcebispo explicou que a Catholic Charities — o braço da Caritas nos Estados Unidos — está fornecendo alimentos, roupas, artigos de higiene, água e um lugar para dormir às pessoas evacuadas ou que perderam suas casas. “Havia muitos pais jovens, muito jovens, e eles vinham de diferentes lugares também”, relatou, ao acrescentar: "esse não é um assunto apenas da Arquidiocese de San Antonio, embora faça parte dela; porque havia pessoas de Houston, de Austin e de outros estados”.