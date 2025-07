Sociedade Brasileira de Canonistas tem nova presidência

O novo diretor é Pe. Márcio Fernando França é do clero arquidiocesano de Londrina (PR), diretor do Instituto Superior de Direito Canônico de Londrina. É doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana, de Roma, defendendo em junho de 2020 sua tese doutoral intitulada: “A pertença dos fiéis pendulares à paróquia de eleição. Novos critérios de adscrição a uma outra paróquia”.

Vatican News

Durante o XXXVIII Simpósio da Sociedade Brasileira de Canonistas (SBC), realizado em Fortaleza (CE) entre 7 e 11 de julho de 2025, a assembleia elegeu a nova diretoria da entidade para o triênio 2025-2028. O presidente é o Padre Márcio Fernando França (Londrina); o Vice-Presidente é Dom Hugo Cleilton da Silva Cavalcante, OSB; (Uberaba); a Secretária é Maria do Rosário Silva (Uberlândia); e o Tesoureiro é Padre Leonardo Nantes Jacomino (Jaú).

No Simpósio, foram abordadas diversas temáticas, de Direito Penal Canônico ao Acordo Brasil-Santa Sé. O tema foi "Sistema penal e delitos, Assinatura Apostólica e Tribunais Eclesiásticos e os 10 anos do Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus". Este documento do Papa Francisco reformou o processo canônico para causas de nulidade matrimonial.

Na mesma ocasião, realizou-se o XLI Encontro dos Servidores dos Tribunais Eclesiásticos do Brasil. Ambos os eventos reuniram especialistas de diversas regiões do país, promovendo reflexões e debates sobre temas relevantes e atuais do Direito Canônico.

