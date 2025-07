Uma ocasião de comunhão: jovens greco-melquitas egípcios em Roma para o Jubileu

Em 1838, o Patriarcado Melquita instituiu um Vicariato Patriarcal para o Egito, sediado no Cairo, sob a autoridade direta do Patriarca de Antioquia. O Vicariato também inclui os fiéis melquitas do Sudão e do Sudão do Sul. Atualmente, existem paróquias greco-melquitas no Cairo (em Heliópolis, Shoubra e Maadi), Alexandria, Tanta e Mansoura. A comunidade católica greco-melquita local também realiza inúmeras obras pastorais, educacionais e sociais.

Vatican News com Agência Fides

Pelo menos 225 jovens católicos egípcios estão se preparando para viajar a Roma para participar da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) na Cidade Eterna, durante o Ano Santo dedicado à Esperança. Eles pertencem a várias comunidades eclesiais católicas do país, incluindo o "pequeno rebanho" representado pela Igreja Greco-Melquita local.

"Nossa preparação para os dias em Roma - declarou à Agência Fides dom Jean-Marie Chami, vigário geral patriarcal greco-melquita para o Egito, Sudão e Sudão do Sul - pode-se dizer que começou com a participação na JMJ anterior, em Lisboa, e nunca parou. A experiência vivida durante essas experiências deve então ser 'metabolizada' na normalidade do próprio caminho cotidiano. As JMJ são oportunidades preciosas para os jovens experimentarem a comunhão na Igreja universal, seguindo Jesus, nas pegadas dos discípulos", acrescenta o prelado.

A participação no Jubileu dos Jovens, que será realizado em Roma de 28 de julho a 3 de agosto, faz parte de uma verdadeira jornada espiritual que passa por outros lugares ligados aos acontecimentos e figuras de santos italianos: São Pio em San Giovanni Rotondo, São Francisco e Santa Clara em Assis, e o jovem Carlo Acutis. Uma vez em Roma, os jovens egípcios poderão venerar as memórias apostólicas dos Santos Pedro e Paulo.

O grupo "egípcio" de 58 jovens pertencentes à Igreja Greco-Melquita também inclui alguns jovens do Líbano e dos Emirados Árabes Unidos. "A Igreja universal é muito maior do que a nossa pequena realidade. Em Roma, visitaremos os lugares daqueles que, depois de Pentecostes, partiram para anunciar a Salvação em Jesus Cristo a todos. A viagem foi concebida para proporcionar uma experiência espiritual profundamente inspirada pelos lugares daqueles que nos precederam. A Eucaristia diária e a Adoração ao Santíssimo Sacramento serão o fulcro dos nossos dias", explica dom Chomi.

No Egito, o grupo de jovens que se prepara para a peregrinação se reunia uma vez por mês para a Celebração Eucarística e para participar de sessões dedicadas à virtude teologal da Esperança. A semana que passarão em Roma com jovens de todo o mundo se concluirá no sábado à noite com uma vigília com o Papa Leão XIV — na noite de sábado, 2 de agosto — e uma concelebração eucarística presidida pelo Pontífice no domingo, 3 de agosto.

A presença da Igreja Católica Greco-Melquita estabeleceu-se no Egito a partir do século XVIII. Libaneses, sírios e palestinos se transferiram para o país após a união - ocorrida em 1724 - entre a Igreja de Roma e esta Igreja de rito bizantino, atraídos pelas oportunidades de emprego oferecidas pelo país, levando consigo sua espiritualidade e seus ritos.

Em 1838, o Patriarcado Melquita instituiu um Vicariato Patriarcal para o Egito, sediado no Cairo, sob a autoridade direta do Patriarca de Antioquia. O Vicariato também inclui os fiéis melquitas do Sudão e do Sudão do Sul. Atualmente, existem paróquias greco-melquitas no Cairo (em Heliópolis, Shoubra e Maadi), Alexandria, Tanta e Mansoura. A comunidade católica greco-melquita local também realiza inúmeras obras pastorais, educacionais e sociais.