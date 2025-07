Presidente da Comece em missão na Ucrânia: "Profunda preocupação com Gaza"

Dom Crociata, chefe da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, está no país do leste europeu desde esta quarta-feira para uma visita de três dias em solidariedade à população e à Igreja local. Em relação aos ataques contra a paróquia de Gaza, ele expressa "dor pela disseminação da violência", reiterando a "firme oposição a todas as formas de guerra e conflito armado"

Ouça e compartilhe Vatican News Leia também 17/07/2025 Apelo do Papa por Gaza: imediato cessar-fogo, diálogo e paz na região Em telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, o Papa Leão XIV expressou sua "profunda tristeza" pelo ataque nesta quinta-feira à Paróquia da Sagrada ... Profunda comoção e grande preocupação. Estes são os sentimentos expressos por dom Mariano Crociata, presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (Comece), após o ataque à igreja católica da Sagrada Família, a única na Faixa de Gaza, ocorrido na manhã desta quinta-feira, 17 de julho. A notícia chegou a dom Crociata na Ucrânia, onde ele se encontrava em visita de três dias para expressar solidariedade à população e à Igreja local, ainda gravemente afetadas pela agressão militar russa. Dor pela propagação da violência Leia também 17/07/2025 Ataque contra paróquia em Gaza, padre Romanelli ferido Um bombardeio israelense atingiu a igreja católica da Sagrada Família esta manhã. Segundo o Patriarcado Latino de Jerusalém, várias pessoas ficaram feridas, incluindo o pároco, ... Em um contexto já marcado por sofrimento e violência, a notícia do ataque à paróquia de Gaza assume um peso ainda mais grave, segundo o presidente da Comece, que deseja expressar profunda proximidade à pequena comunidade católica na Faixa de Gaza, afetada em um momento de extrema vulnerabilidade. "Ainda não sabemos exatamente o que aconteceu, mas posso dizer que atos como este - afirma o prelado - renovam nossa dor pela propagação da violência e nos impelem a reiterar com veemência nossa firme oposição a todas as formas de guerra e conflito armado." Da Ucrânia a Gaza, "o absurdo da guerra" Leia também 17/07/2025 Gaza, Pizzaballa: nunca deixaremos nosso povo sozinho O patriarca latino de Jerusalém confirma o balanço do ataque israelense à Paróquia da Sagrada Família, durante o qual o pároco, padre Romanelli, também ficou ferido O presidente da Comece enfatiza que a guerra, independentemente do contexto em que se desenrola, é sempre uma derrota para a humanidade e uma ferida na dignidade de cada pessoa. "Esta breve nota – acrescenta - nasce em meio a uma viagem vivida ao lado de um povo que conhece o peso da guerra há anos. Por isso, também com maior convicção, uno-me ao grito daqueles que clamam pela paz e pelo respeito por toda vida humana, onde quer que ela esteja." "Da Ucrânia, onde vivemos o mal e o absurdo da guerra e suas terríveis consequências, desejo enviar uma sentida mensagem de proximidade e solidariedade à comunidade cristã de Gaza e elevar nossas vozes pelo fim da guerra e pelo respeito à população palestina", conclui dom Crociata. A Comece continuará acompanhando de perto os acontecimentos e promovendo toda e qualquer iniciativa que possa contribuir para uma paz justa, verdadeira e duradoura, tanto na Ucrânia quanto na Terra Santa. A viagem de dom Crociata ao país europeu começou na quarta, 16 de julho, e termina esta sexta-feira.