Cinco dicas para preparar a Semana Nacional da Família

Celebrações ocorrem entre os dias 10 e 16 de agosto, em todo o país.

Vatican News

A Semana Nacional da Família começa no próximo dia 10 de agosto, mas já é possível preparar e organizar para que este seja um momento único e bem vivenciado nas comunidades e nas famílias. Neste ano, a iniciativa está em sintonia com a celebração do Ano Jubilar com o tema: “É tempo de Júbilo em nossa vida”, com o lema “Ora a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado (Rm 5,5)”.

Por isso, a Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) reuniu algumas sugestões de ações que podem ser desenvolvidas para melhor aprofundamento das reflexões do Hora da Família e ter uma experiência evangelizadora de encontro com Cristo e valorização da família.

Comunhão

Seja na paróquia ou na Diocese, é fundamental que haja a articulação da Pastoral Familiar com as demais pastorais, movimentos, escolas e serviços. Isso para que a promoção da Semana Nacional da Família seja universal e participativa. Cada grupo pode contribuir com seu testemunho de Igreja e de unidade, juntando todos os que amam a família para somar esforços a fim de protegê-la e defendê-la.

Celebrações

O subsídio Hora da Família é um material fundamental para quem deseja rezar em e pela família, nele são oferecidos os encontros para cada dia da Semana Nacional da Família e sugestões de celebrações. As indicações para bem viver este momento é que sejam incentivadas nas comunidades a realização de missa de abertura e encerramento da Semana, distribuição de orações e mensagens sobre a família. Realização de caminhadas com reza do terço nas ruas e momentos de reflexão nas residências das famílias também são importantes.

O subsídio Hora da Família 2025 está disponível para aquisição. Adquira na loja da CNPF ou pelo WhatsApp (61) 3443-2900.

Ato concreto

Uma ação interessante é marcar a presença da família na rotina da cidade por meio de uma carreata no momento de movimento do comércio, com carros de som e música da família ou uma caminhada paroquial em favor da família, com faixas e cartazes.

No contexto da Semana Nacional da Família, as comunidades poderão promover também ações caritativas em favor das famílias carentes como gesto concreto dos encontros do Hora da Família.

Divulgação

Os coordenadores paroquiais, diocesanos ou regionais da Pastoral Familiar podem se disponibilizar a atenderem jornalistas dos meios de comunicação impresso, do rádio, da televisão ou da internet. Além disso, é importante reforçar a campanha nas redes sociais. Não esqueça de marcar a Pastoral Familiar Nacional (@pastoralfamiliarcnbb) nas redes sociais para também compartilharmos as programações e as iniciativas realizadas.

Encerramento

Ao término do último encontro do Hora da Família, os grupos participantes podem se reunir para partilhar as experiências e bênçãos recebidas durante a realização de cada momento de oração em família. Este encerramento festivo da Semana da Família pode também um grande momento de evangelização.

O que é a Semana Nacional da Família?

A Semana Nacional da Família (SNF) é um momento forte no qual a Pastoral Familiar, em articulação com as demais pastorais, movimentos, serviços e a sociedade em geral, intensifica seus esforços no sentido de evangelizar a família na globalização de seus diversos aspectos e realidades. O momento é marcado por encontros, formações, momentos de oração e gestos concretos de evangelização. Um tempo especial para colocar a família no centro da missão da Igreja que teve início, em âmbito nacional, em 1992.

Fonte: CNBB