CELAM: Educação Financeira para a Vida

Curso do Cebitepal une espiritualidade e economia à luz da Doutrina Social da Igreja.

O curso “Educação Financeira para a Vida: um caminho para o desenvolvimento humano integral”, promovido pelo Centro de Formação do Celam – Cebitepal, ofereceu uma formação inédita ao conectar espiritualidade cristã, economia e educação. Realizado entre 2 de junho e 14 de julho, o programa propôs uma reflexão profunda sobre finanças à luz do Pacto Educativo Global, especialmente o sexto compromisso, “Renovar a Economia e a Política”, e os princípios da Economia de Francisco e Clara.

A iniciativa integrou a programação formativa em preparação ao Jubileu 2025: Peregrinos da Esperança, e foi ancorada na Doutrina Social da Igreja e no Magistério Latino-Americano. O curso destacou o legado social do Papa Francisco e promoveu uma ressignificação das finanças com base na espiritualidade cristã, reafirmando que educação financeira também é educação para a vida.

Parcerias e inspiração

A formação foi fruto de uma parceria do Cebitepal com a Associação Nacional de Educação Católica (ANEC), a Comissão Episcopal para a Educação e Cultura da CNBB e o projeto Educação Financeira para a Vida (EFV), criado pela economista Ana Carolina Alves e pelo teólogo Augusto Martins.

O projeto nasceu como resposta ao chamado do Papa Francisco para “re-almar” a economia, integrando espiritualidade, ética e práticas econômicas conscientes. “O próprio título já nos orienta: Educação Financeira para a Vida. Isso significa colocar o dinheiro a serviço da vida e não permitir que a vida seja subordinada às finanças.”, destacou dom Agamenilton Damascena, bispo de Luziânia (GO), convidado do curso e membro da Comissão Episcopal para a Educação e Cultura da CNBB. Para o religioso, o curso ofereceu uma perspectiva transformadora sobre o papel do dinheiro na sociedade contemporânea.

Educação Financeira é Educação para a Vida

O curso foi motivado pelo caminho percorrido nos últimos seis anos do projeto Educação Financeira para a Vida (EFV), criado pela economista e educadora financeira Ana Carolina e o teólogo Augusto Martins, que visa despertar processos de Educação Financeira a partir da Espiritualidade Cristã, da Doutrina Social da Igreja e das descobertas da Economia Comportamental.

Em vista de ampliar a compreensão de uma estreita Educação Financeira para o consumo exclusivamente, como alertou o Papa Francisco na Laudato Si´ (capítulo VI) sobre o estilo de vida consumista, o curso provocou à necessidade de uma “Educação Financeira para a Vida”. Dom Agamenilton Damascena ainda lembrou que o curso ofereceu um olhar transformador sobre o papel do dinheiro. “Com as aulas, os participantes puderam descobrir uma via que os conduz a um horizonte mais amplo de vida. É o financeiro a serviço da vida, e não a vida submetida ao financeiro. Sem esse processo formativo, corremos o risco de idolatrar o dinheiro”, destacou.

Educar para a Esperança e para Solidariedade

O tema “Educar para a Esperança” foi abordado pelo Pe. Júlio César Rezende, Assessor Nacional do setor Educação da CNBB. Assim como, “Educar para a Solidariedade” pelo Pe. Joãozinho. Ambos os temas possibilitaram olhar os processos de educação financeira com uma perspectiva mais ampla, crítica e capaz de transformar as realidades de desesperança, individualismo, ensimesmamento e injustiças sociais.

Educação, Economia e Espiritualidade

A tríade “Educação, Economia e Espiritualidade à luz da Doutrina Social da Igreja” foi tema trabalhado pela teóloga Rosana Manzini. Os alunos também puderam se aprofundar nas bases bíblicas da “Dignidade Humana” apresentadas pelo biblista Bóris Agostín, diretor da faculdade de Teologia da PUC - SP. O tema “Educação Financeira nas Escolas Católicas” ficou a cargo do professor José Roberto Vasconcelos, que conjugou a necessidade de colocar em prática uma educação e uma economia integral em vista do bem comum.

Jogos e Apostas: compreender para proteger

Este tema foi ministrado pelas economistas e educadoras financeiras Ana Carolina Alves e Andréia Sambatti. Este módulo enfatizou a perversidade da ‘arquitetura dos golpes, jogos de azar e apostas’, e ofereceu ferramentas advindas da psicologia econômica a fim de proteger, por meio do conhecimento do comportamento humano, (escolhas, vieses e heurísticas) muitas vítimas deste círculo vicioso. Esta aula contou cm uma saudação especial da coordenadora nacional da Pastoral da Sobriedade, Denise Ferreira, que enfatizou a importância e a atualidade de tratar o tema de jogos e apostas à luz de uma Educação Financeira para a Vida, “a sobriedade diz respeito a um estilo de vida, portanto, todos aspectos de nossa vida necessitam de sobriedade”.

Saudações Especiais

O curso contou também com algumas saudações especiais. Na mensagem da Dra. Emilce Cuda, teóloga e secretária da Pontifícia Comissão para a América Latina, ela destacou que “pensar as finanças desde o ponto de vista do catolicismo é colocar nela um rosto humano e encontrar os modos de reverter a dívida pública em dívida ecológica, como nos disse o Papa Francisco na Mensagem para o Dia Mundial da Paz (2025) e este mesmo princípio foi retomado pelo Papa Leao XIV no vídeo enviado ao encontro de mais de 200 universidades no Rio de Janeiro”.

Também o Cardeal Dom Jaime Spengler, presidente da CNBB e do CELAM enviou uma saudação. “Educação Financeira para a Vida, belo título, como necessitamos de uma espiritualidade e um bom conhecimento de nossa tradição cristã, a doutrina social da igreja para promover educação e educação para esperança cristã, pois nossos povos sofridos precisam de homens e mulheres que promovam e protejam a dignidade humana, iluminados por algo muito belo de nossa tradição cristã: a solidariedade”, ressaltou o cardeal.

A formação foi coordenada por Augusto Martins, mestrando em Teologia Pastoral pelo Cebitepal. Para conhecer mais ofertas formativas do Centro de Formação do Celam, acesse: https://bit.ly/cebitepal_2025.

