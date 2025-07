CEI, lançado “Mi Fido di Noi”: um sinal no Jubileu para quem está em dificuldade

A partir desta segunda-feira, um novo instrumento de microcrédito social promovido pela Conferência Episcopal Italiana e pela Caritas Italiana, em colaboração com a Consulta Nacional Anti-Usura e uma rede de 68 Dioceses, está disponível. O projeto oferece uma oportunidade de recomeço para aqueles que não têm acesso ao crédito tradicional, por meio de pequenos empréstimos incluídos em um caminho personalizado construído em conjunto

Vatican News

Na segunda-feira, 30 de junho, foi lançado oficialmente o “Mi Fido di Noi” (Confio em Nós), um novo instrumento de microcrédito social promovido pela Conferência Episcopal Italiana e pela Caritas Italiana, em colaboração com a Consulta Nacional Anti-Usura e uma rede de 68 Dioceses participantes.

Em um período histórico marcado pela pobreza crescente e vulnerabilidade generalizada, agravada pela crise pandêmica e pelo alto custo de vida, o “Mi Fido di Noi” pretende ser um sinal concreto do Jubileu, um chamado para o perdão de dívidas e a reconstrução de laços em uma sociedade muitas vezes fragmentada. De fato, o projeto oferece uma oportunidade de recomeço para pessoas que não têm acesso ao crédito tradicional, por meio de pequenos empréstimos (até 8.000 euros, sem juros) incluídos em um caminho personalizado construído em conjunto.

Não apenas ajuda financeira, mas uma rede de solidariedade

“Não se trata apenas de uma ajuda financeira, mas de uma intervenção ampla, que nos permite criar uma rede de solidariedade em torno da pessoa, que a acompanhe e preencha a solidão em que se expande a pobreza econômica. Assim, quem se beneficia do microcrédito pode apostar no futuro, com dignidade, dando ao seu amanhã um horizonte de esperança”, sublinha dom Giuseppe Baturi, arcebispo de Cagliari e secretário-geral da CEI. “Este projeto – acrescenta – pretende devolver a confiança a quem se encontra em dificuldade, oferecendo ajuda concreta e envolvendo Dioceses e paróquias numa dimensão comunitária, que visa valorizar a pessoa, fortalecer a sua autonomia, promover a responsabilidade coletiva e uma nova cultura de poupança e sobriedade, combatendo ilusões nocivas como o endividamento compulsivo ou o jogo de azar”.

Os pilares do projeto

A iniciativa assenta em três pilares: acompanhar a pessoa através de instrumentos educativos e relacionais; disponibilizar microcrédito em condições favoráveis; angariar fundos e apoiar a comunidade para alimentar o fundo rotativo. Nessa perspectiva, o microcrédito é apenas parte do instrumento: o verdadeiro coração é o relacionamento. Cada pessoa que recorre aos pontos de contato é acolhida, ouvida e orientada. Com o apoio de tutores comunitários, voluntários, operadores, fundações e serviços locais, constrói-se um caminho de confiança, onde o microcrédito se torna uma alavanca para atender a uma necessidade concreta, mas também para recuperar dignidade, consciência e autonomia.

De Norte a Sul

Cada Diocese participante ativa um Ponto de Contato, um local físico e relacional de orientação, onde convergem as experiências das Caritas e das Fundações Anti-Usura. As cinco Fundações parceiras são responsáveis ​​por fornecer financiamento em suas respectivas áreas: Fundação San Bernardino (Milão – Norte da Itália, Toscana); Fundação Salus Populi Romani (Roma – Centro da Itália); Fundação San Nicola e SS. Medici (Bari – Sul da Itália); Fundação SS. Mamiliano e Rosalia (Palermo – Sicília); Fundação Sant’Ignazio da Laconi (Cagliari – Sardenha).

Todos podem contribuir para apoiar este projeto de emancipação e promoção social no espírito da esperança jubilar, doando uma contribuição para a conta corrente do Banco Ética - IBAN: IT17 P050 1803 2000 0002 0000729, em nome da Conferência Episcopal Italiana - Motivo: "Contribuição para o Projeto ‘Mi Fido di Noi’".

Informações: www.mifidodinoi.it – mifidodinoi@caritas.it