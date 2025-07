Cardeal Paulo Cezar conclui visita à Igreja na Ucrânia

O Arcebispo afirmou levar consigo uma experiência profunda de proximidade e oração, por ter estado junto ao povo ucraniano na súplica pelo dom da paz.

Ao final de sua missão na Ucrânia, nesta terça-feira (22), o Cardeal Paulo Cezar Costa deixou uma mensagem de esperança e solidariedade ao povo ucraniano.



Em meio às marcas deixadas pela guerra, expressou admiração pela fé daquele povo, pela força de uma Igreja viva e pelos bispos que, mesmo em meio ao sofrimento, doam a vida pela reconstrução do cristianismo.



O Arcebispo afirmou levar consigo uma experiência profunda de proximidade e oração, por ter estado junto ao povo ucraniano na súplica pelo dom da paz.



“Vos levo no coração. Contem sempre com as minhas orações, minha solidariedade e com a minha voz, que também deseja dar voz ao vosso sofrimento, dar voz aos horrores que a guerra vos faz passar. Fiquem com Deus.”

