Card. Battaglia: construtores da vida ou cúmplices do mal, não há terceira via

Em carta publicada no site da Arquidiocese de Nápoles, sul da Itália, o purpurado apela ao que resta de humano no coração do homem diante de um planeta que ressoa "tambores de guerra de todas as direções do horizonte". "O Evangelho - escreve ele - não faz concessões nem suaviza a verdade: exige que reconheçamos o homem quando o vemos, que chamemos de mal o que esmaga o homem"

Vatican News “Se não for por Deus, faça-o pelo que resta de humano na humanidade...”: este é o título do escrito do cardeal Domenico Battaglia, arcebispo de Nápoles, que assina “padre Mimmo”, divulgado esta terça-feira, 8 de julho, no portal da arquidiocese. É um texto que expõe responsabilidades e deveres, que crava os indiferentes, que evoca imagens, sons e cheiros de bombas lançadas sobre a humanidade inocente, que indica no Evangelho o caminho para redescobrir a compaixão humana e escolher de que lado ficar. “Sentem o pulsar?” O purpurado fotografa a Terceira Guerra Mundial em pedaços com a Ucrânia, que viu “treze mil civis eliminados pelo fogo; em Gaza, cinquenta e sete mil vidas apagadas como velas na corrente em vinte e um meses de cerco; do Sudão, quatro milhões de corpos marchando em busca de um lenço de sombra; em Mianmar, três milhões e meio de rostos espalhados entre cinzas e selva” e, depois, há “cento e vinte e dois milhões de refugiados lançados ao vento como sementes”. “Esses números - conseguem senti-los pulsando? - deveriam gelar o sangue. Cada número - diz o cardeal - é uma testa em chamas, uma fotografia desbotada cerrada em punho, uma voz pedindo apenas um minuto sem sirenes.” Cardeal Domenico Battaglia durante a Missa celebrada no patamar da Basílica de São Pedro por ocasião da peregrinação jubilar da Arquidiocese de Nápoles, março de 2025 (VATICAN MEDIA Divisione Foto) “Objetivos estratégicos” Daí, o apelo a “governos engomados”, “conselhos de administração lubrificados como engrenagens, alianças militares com vozes de metal” para reconhecer o homem como tal, para chamar o mal pelo nome, porque “o Evangelho não faz concessões nem suaviza a verdade. Não pede cartões de membro, não pretende incenso.” “Se queres ser um guia e não um leme no caos, detém os comboios carregados de morte antes que atravessem a última alfândega”, transforma — é o pedido — armamentos em arados, canos, carteiras escolares, ambulâncias. “E vocês que se afundam nas poltronas vermelhas dos parlamentos, abandenam dossiês e gráficos: caminhem, mesmo que por apenas uma hora, pelos corredores apagados de um hospital bombardeado; sintam o cheiro do diesel do último gerador; ouçam o bipe solitário de um respirador suspenso entre a vida e o silêncio, e então sussurrem — se puderem — a frase objetivos estratégicos”. O espelho implacável “O Evangelho - para crentes e não crentes - é um espelho implacável: reflete o que é humano, denuncia o que é desumano. Se um projeto esmaga os inocentes, é desumano. Se uma lei não protege os fracos, é desumana. Se um lucro cresce com a dor daqueles que não têm voz, é desumano”. O cardeal Battaglia acrescenta que, se se quer remover Deus, é preciso olhar para “aquele pouco de humano que ainda nos mantém de pé”, “a guerra é o único negócio em que investimos nossa humanidade para obter cinzas”. “Enquanto uma bomba valer mais que um abraço, estaremos perdidos. Enquanto as armas ditarem a agenda, a paz parecerá loucura.” Leia também 08/07/2025 Palestina, não é só com bombas que se mata um povo O empobrecimento da população atingiu níveis recordes. Tanto na Faixa de Gaza quanto na Cisjordânia, toda a atividade econômica desapareceu e a luta é por uma "pedaço de pão" Não desistir “Nós, povo que lê, temos o dever de não desistir. A paz brota na sala de estar - um sofá que se alonga; na cozinha - uma panela que se torna duas; na rua - uma mão que se estende. Gestos humildes e obstinados: vocês valem sussurrados para aqueles que o mundo descarta. O grão de mostarda – escreve Battaglia – é mínimo, mas se torna árvore. Assim também o Evangelho: duro como pedra, terno como o primeiro vagido. Ele pede uma escolha clara: construtores de vida ou cúmplices do mal. Não há terceiras vias.” Para encerrar seu pensamento, o cardeal escreve este poema: “Deus do sopro negado, arrebata a mesa aos senhores que vendem o mundo a golpes de cúpulas. Vire suas cartas de ferro de cabeça para baixo: que o chumbo espalhado volte a ser torrão, que o orçamento armado se torne berço. Ofereça aos poderosos o espelho que eles não sabem quebrar: o rosto de uma criança sem noite, o tremor de um médico sem luz. Faça com que eles não possam desviar o olhar até que o privilégio se transforme em vergonha e a vergonha em justiça. Lembre-nos de que a carne vale mais que o emblema, que aqueles que lucram com o sangue cavam sua própria sepultura, que a aurora não pertence a quem tem canhões, mas a quem custodia um abraço. Silencie as sirenes, dobre as bandeiras infladas de barulho e devolva-nos um silêncio capaz de fazer florescer o futuro. Amém.” Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

