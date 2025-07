Canonização de Carlo Acutis: do coração do Brasil, um milagre que ganhou o mundo

A cidade brasileira de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tornou-se um centro de atenções da comunidade católica mundial em vista da canonização de Carlo Acutis, o jovem italiano conhecido como o “santo da internet”, no próximo 7 de setembro. O reconhecimento oficial do Vaticano marca um momento inédito: trata-se do primeiro santo da geração digital, nascido em 1991, beatificado em 2020 e agora elevado aos altares da Igreja.

Vinicius Bracht – Campo Grande/MS

O que torna Campo Grande/MS protagonista nessa história é o fato de ter sido o local do milagre reconhecido pelo Vaticano, também responsável por validar a canonização. A cura do menino Matheus Lins Vianna, diagnosticado com uma rara anomalia congênita no pâncreas, aconteceu após orações direcionadas a Carlo Acutis — e mudou para sempre o destino da cidade e da Igreja.

Uma semana de fé e conexão com o mundo

Entre os dias 1º e 7 de setembro de 2025, a capital sul-mato-grossense promove uma intensa semana de atividades religiosas, culminando na transmissão ao vivo da canonização diretamente do Vaticano. Missas, momentos de oração, vigílias e ações voltadas à juventude movimentam a cidade, que recebe peregrinos e fiéis de várias partes do Brasil. A celebração oficial, presidida por Papa Leão XIV no Vaticano, será transmitida na Capela do Milagre, local em que o milagre foi reconhecido. “Campo Grande vive um momento que transcende a geografia local. Estamos conectados com o mundo inteiro pela fé, celebrando um jovem que soube evangelizar com as ferramentas do seu tempo: a internet e o testemunho”, comenta um dos organizadores da celebração.

Carlo Acutis: um jovem santo dos tempos modernos

Nascido em Londres e criado na Itália, Carlo Acutis era um entusiasta da tecnologia e devoto da Eucaristia. Aos 15 anos, faleceu de leucemia, mas deixou um legado que continua a inspirar jovens em todos os continentes. Criador de um site sobre milagres eucarísticos, Carlo se destacou por usar o ambiente digital como instrumento de evangelização, algo até então inédito em sua dimensão. Sua canonização representa uma guinada importante para a Igreja Católica, ao reconhecer santidade na vida moderna e na cultura digital. O Papa Francisco já havia citado Carlo como exemplo para a juventude, sobretudo por unir fé, simplicidade e conexão com o mundo contemporâneo.

Campo Grande na rota da fé global

Com a canonização, Campo Grande se projeta como um dos novos destinos religiosos do Brasil, ao lado de Aparecida (SP) e Juazeiro do Norte (CE). A Capela do Milagre, onde o menino Matheus foi curado, torna-se símbolo de fé e peregrinação. A cidade pretende organizar um roteiro religioso, que valorize o marco histórico vivido ali e receba visitantes em busca de espiritualidade. “Não é apenas uma celebração local. É um evento de repercussão global, que coloca Campo Grande no mapa do turismo religioso internacional”, afirma um representante da arquidiocese. A expectativa é que milhares de pessoas visitem o local nos próximos anos.

Em um mundo marcado por conflitos, incertezas e crises de valores, a história de Carlo Acutis — e sua conexão com Campo Grande — reacende o olhar da juventude para a espiritualidade. Seu exemplo mostra que é possível viver a fé de forma autêntica, inclusive em tempos de redes sociais, inteligência artificial e globalização. A canonização de Carlo Acutis não é apenas um evento eclesial, mas um convite para a renovação da fé no século XXI. E foi no coração do Brasil que esse milagre começou — e agora ganha o mundo.

Programação da Semana que antecede Canonização de Carlo Acutis

01/09 – Segunda-feira

19h – Missa de abertura e chegada da relíquia (pulôver de Carlo)

Matriz de São Sebastião – Rua Minas Gerais, 549 – Monte Carlo

02/09 – Terça-feira

18h30 – Hora da Graça e distribuição de pétalas

19h – Santa Missa

Capela do Milagre – Rua Ismael Silva, 10 – Jardim Marabá

03/09 – Quarta-feira

18h30 – Hora da Graça

19h – Santa Missa

20h – Quiz sobre Carlo Acutis

Capela do Milagre

04/09 – Quinta-feira

18h30 – Hora da Graça

19h – Santa Missa

22h – Vigília com Adoração ao Santíssimo

Tema: “A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu”

Matriz de São Sebastião

05/09 – Sexta-feira

18h30 – Hora da Graça

19h – Santa Missa

20h – Noite da Juventude

Capela do Milagre

06/09 – Sábado

18h30 – Hora da Graça

19h – Santa Missa

20h – Noite Mariana

Capela do Milagre

07/09 – Domingo (Dia da Canonização)

05h – Café da manhã (Salão da Divina Providência)

05h30 – Transmissão ao vivo da canonização direto do Vaticano

Capela do Milagre

09h – Chegada e veneração da relíquia

10h – Missa de Ação de Graças pela Canonização de São Carlo Acutis

Matriz de São Sebastião

11h30 – Almoço de Encerramento

Clube Estoril – Campo Grande/MS