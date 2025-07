XIII Caminhada Franciscana da Juventude é neste final de semana em Santa Catarina

Eles são em 350 os caminhantes da esperança que irão se reunir nas Paróquias de Coronel Freitas e Xaxim em Santa Catarina. Os jovens são ligados à presença franciscana dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e da própria SC. O tema “Caminhantes de Esperança no louvor da Criação” faz parte do Jubileu do Ano Santo celebrado na Igreja em todo o mundo.

Vatican News

Tudo pronto para a XIII Caminhada Franciscana da Juventude. Será realizada neste final de semana, nas Paróquias de Coronel Freitas (São José do Patrocínio) e Xaxim (São Luiz Gonzaga), pertencentes à Arquidiocese de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Começa na sexta-feira, dia 18 de julho, com a chegada dos participantes, 350 jovens ligados às presenças franciscanas nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O tema desta edição, “Caminhantes de Esperança no louvor da Criação”, recorda o Jubileu do Ano Santo celebrado na Igreja em todo o mundo, lançando nos corações dos fiéis uma mensagem de ânimo e de coragem. Também traz presente o Jubileu dos 800 anos do Cântico das Criaturas, composto por São Francisco em 1225, reconhecido como um grande hino de louvor e ação de graças ao Criador por sua imensa Bondade expressa em cada dom da Criação. No fim da tarde de sexta, haverá a abertura oficial, com um momento de oração seguido pela distribuição dos jovens entre as famílias acolhedoras.

O início do percurso será no início da manhã de sábado, 19 de julho, partindo da Matriz de São José, em Coronel Freitas. A Paróquia, coordenada pelos frades franciscanos, possui atualmente 51 comunidades localizadas em quatro municípios (Águas Frias, Coronel Freitas, Jardinópolis e União do Oeste). O percurso, no total de 28 km, será realizado em dois dias, num caminho marcado pela natureza exuberante, algumas subidas e descidas acentuadas e trechos de estrada de chão. Além das paradas estratégicas para descanso e alimentação, haverá também momentos de prece e reflexão. O ponto de chegada será a Paróquia São Luiz Gonzaga de Xaxim, também coordenada pelos frades franciscanos, atualmente composta por 51 comunidades distribuídas em três municípios (Lageado Grande, Marema e Xaxim). O encerramento será no domingo, dia 20 de julho. A missa, presidida pelo Ministro Provincial, Frei Paulo Roberto Pereira, será na Comunidade São Cristóvão, no Bairro Ari Lunardi, às 10h30.

De acordo com Frei Augusto Luiz Gabriel, membro da equipe de Evangelização das Juventudes, a Caminhada é uma espécie de “retiro itinerante”, que tem o objetivo de proporcionar aos jovens uma ampla experiência de encontro, consigo, com os irmãos, com a natureza e com Deus, levando os participantes a uma jornada pessoal e fraterna, interior e exterior. Outra dimensão que a Caminhada pretende contemplar é a missionária, proporcionando aos participantes uma pequena mostra da experiência dos frades que, desde a restauração da Província, em 1891, percorreram grandes distâncias a pé e a cavalo para animar as comunidades e consolidar a caminhada evangelizadora na Região.

A integração dos jovens com famílias locais

Organizada em parceria e colaboração entre as duas Paróquias, a Caminhada tem envolvido centenas de voluntários que, desde o final de 2024, divididos em equipes de trabalho diversas, têm se empenhado em organizar todos os detalhes do evento. Para esta edição, a hospedagem dos jovens mobilizou famílias acolhedoras dos dois municípios, tendo em vista que, por conta da logística e organização, está previsto que os participantes pernoitem em duas famílias diferentes, primeiro em Coronel Freitas, na noite do dia 18 para o dia 19 de julho, e depois em Xaxim, de 19 para 20 de julho.

Para o Definidor Provincial e Pároco da Paróquia São Luiz Gonzaga, Frei Gilson Kammer, esta integração entre as duas paróquias vizinhas abre as portas para que outras iniciativas de mútua colaboração sejam propostas e implementadas. “A Província tem amadurecido na consciência de propor um projeto de evangelização marcado pela fraternidade e pela unidade. Esta caminhada vem reforçar este empenho e nos mostrar que, quando caminhamos juntos, os frutos colhidos são mais abundantes e saborosos”, destacou. A previsão do tempo para os dias da Caminhada é de baixas temperaturas, mas sem chuva e com sol. De um jeito ou de outro, o entusiasmo juvenil para esta jornada física e espiritual certamente será capaz de superar os possíveis desafios e dificuldades do caminho.

Colaboração: Juventudes da Província