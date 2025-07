Camarões, o trabalho da Igreja para promover caminhos de paz

Nas regiões noroeste e sudoeste do país africano, persiste a dramática situação de conflito entre o governo central e os separatistas. Andrew Nkea Fuanya, arcebispo de Bamenda e presidente da Conferência Episcopal: "A situação está melhorando, mas não está resolvida. A Igreja Católica está envolvida na busca por uma solução".

Luca Attanasio – Vatican News

Não há fronteiras que indiquem aquele confim invisível que divide a região francófona da região anglófona dos Camarões. A estrada resolve o problema. Depois de um percurso relativamente fácil, você percebe que cruzou uma fronteira mais política do que geográfica, com terríveis repercussões que o carro em que viaja sofre devido aos enormes buracos. Depois de passar por Mbouda, a última parte francófona, você entra numa área completamente diferente do resto do país — língua, sistemas escolar e legislativo, e cultura — cujas demandas de independência Yaoundé se opõe, deixando até as estradas em total desordem. Até Bamenda, a capital das regiões anglófonas, com seus aproximadamente 2 milhões de habitantes, tem que lidar com mil dificuldades, incluindo infraestrutura. Mas estradas e logística, aqui, são o menor dos problemas.

O nascimento da Ambazônia

Desde que os grupos paramilitares pró-independência decretaram o nascimento do Estado Federal da Ambazônia em outubro de 2017, toda a região mergulhou em um caos terrível que, em poucos anos, causou milhares de mortes, um número desproporcional de sequestros e aproximadamente 800 mil pessoas deslocadas, tornando esta área uma das piores e mais ignoradas crises do mundo. De um lado, estão os chamados "Amba Boys", que matam, realizam ataques, extorquem dinheiro e sequestram; do outro, está a brutalidade do exército, que arrasa aldeias inteiras com a simples suspeita de flanqueamento. No meio, está uma população civil que vive em terror há anos. As últimas notícias falam de quatro pessoas mortas em vários tiroteios perto de Bamenda, o último em 15 de junho, presumivelmente nas mãos de grupos dissidentes (ou seja, facções) pró-independência.

O compromisso da Igreja Católica

"O problema persiste em toda a região", explica à imprensa vaticana o arcebispo de Bamenda, dom Andrew Nkea Fuanya, presidente da Conferência Episcopal dos Camarões desde 2022. "Ainda temos muitos casos de sequestros e pedidos de resgate, a tortura continua e a população ainda vive com medo, mas a situação melhorou muito, pelo menos em termos da vida cotidiana. Muitos alunos agora frequentam a escola regularmente e vários negócios estão reabrindo (durante anos, muitas escolas em áreas sob controle separatista permaneceram fechadas, enquanto lojas e empresas em toda a região foram forçadas a permanecer fechadas todas as segundas-feiras por causa das "Segundas-feiras Fantasmas", nota do editor), mas certamente não podemos dizer que o problema foi resolvido. Ainda há grupos armados em várias áreas e, às vezes, as estradas estão bloqueadas", afirma. Há várias tentativas de diálogo entre o governo e os grupos separatistas oficiais, mas o progresso ainda é limitado e os anos de conflito apenas tornam o objetivo da pacificação mais distante. «Infelizmente — prossegue dom Nkea — o diálogo está a revelar-se cada vez mais difícil devido à violência e às divisões que existem mesmo dentro dos separatistas. Não tenho muita confiança no fato de o governo querer um diálogo com grupos individuais, e o nosso receio é um impasse». A Igreja Católica sempre se comprometeu a promover o diálogo entre as partes em conflito em todos os níveis, e dom Nkea tem estado constantemente na vanguarda na prossecução desse objetivo e na manutenção de canais abertos com o governo e os separatistas, mesmo no exterior. Numa área onde existem muitas denominações cristãs e outras credos coexistem, o contexto inter-religioso positivo representa um elemento eficaz no caminho para a paz. «Como Igreja Católica, estamos muito envolvidos na busca de uma solução para o problema e trabalhamos lado a lado com muitos outros líderes religiosos, em particular da denominação presbiteriana, da missão batista, dos evangélicos, da Igreja Anglicana, bem como dos imãs de Bamenda e Buea. Temos tentado dialogar tanto com o governo quanto com os líderes separatistas no exterior e aqui, no terreno. O diálogo continua e pretendemos chegar a um compromisso, mas não temos ilusões, o caminho continua difícil".

Eleições de outubro

Em outubro, serão realizadas eleições em Camarões. Nos últimos meses, um debate também se abriu dentro da Igreja, com alguns bispos criticando uma possível recandidatura de Paul Biya, de 92 anos, nas eleições de 2025, após 42 anos no poder e com problemas de saúde. A Igreja, de qualquer forma, está muito engajada em convocar a população para votar. "Estamos convidando todos os camaroneses a se registrarem em massa", enfatiza dom Nkea novamente, "e a Igreja Católica está pronta para enviar observadores para monitorar as eleições. Esperamos e rezamos para que não haja violência e que as eleições ocorram num clima pacífico."