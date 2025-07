Pároco de Estação/RS: Vitor, de 9 anos, vítima de ataque à escola, agora habita o coração de Deus

Uma tragédia comoveu o pequeno município de quase 6 mil habitantes e toda uma comunidade gaúcha nesta terça-feira, 8 de julho, após o ataque de um adolescente a uma escola municipal. Duas crianças e uma professora ficaram feridas. O aluno Vitor André Kungel Gambirazi morreu após ter sido ferido com uma faca. Ele será enterrado nesta quarta (09/07) em Getúlio Vargas. "Que a paz cure as feridas e que nunca percamos a coragem de educar com amor, como Jesus", disse Pe. Dirceu Dalla Rosa.

Ouça a reportagem e compartilhe

Andressa Collet - Vatican News

Com o coração profundamente ferido", o Padre Dirceu Dalla Rosa, da Paróquia Santa Teresinha, tenta compartilhar toda a tristeza vivida pela comunidade do pequeno município de Estação, ao norte do Rio Grande do Sul, com quase 6 mil habitantes. As famílias estão devastadas após a tragédia desta terça-feira (08/07) que vitimou uma criança de apenas 9 anos, enquanto estava em sala de aula, em mais uma manhã na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, no centro da cidade. Um adolescente de 16 anos, que fazia acompanhamento psiquiátrico e foi apreendido minutos depois à ação, invadiu a escola e feriu alunos e uma professora com golpes de faca, segundo a Polícia Civil que investiga o caso. E o pároco complementou:

"Um adolescente entrou armado em uma escola municipal e atacou alunos e professores. O pequeno menino Vitor André, de apenas 9 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Outras crianças e uma professora ficaram feridas. A dor dessa tragédia atravessa os limites da cidade e alcança todos nós que acreditamos na educação como espaço de vida, de cuidado e de esperança. Em solidariedade à comunidade de Estação, elevamos nossas preces pelas vítimas, pelos seus familiares e por toda a escola atingida. A cidade agora organiza centros de atendimento psicológico, enquanto familiares, colegas e educadores buscam forças para seguir em frente. A memória do pequeno Vitor, símbolo de alegria e de esperança, permanece viva em nós, agora habitando o coração de Deus."

Vitor André Kungel Gambirazi estudava no terceiro ano do ensino fundamental. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante atendimento médico. "Com imenso pesar e profunda solidariedade, nos unimos à dor da comunidade de Estação", continuou o pároco, com "corações que choram pela perda do pequeno Vitor André e pelas feridas causadas em tantas vidas. Rezamos pelo consolo às famílias e a recuperação dos feridos". Pela comunidade escolar, acrescentou Pe. Dirceu, "oramos pela paz, tão fundamental para o sempre renovado e urgente compromisso com a educação".

As manifestações de solidariedade

A tragédia gerou comoção e levou à suspensão das aulas em toda a rede municipal de ensino por tempo indeterminado, segundo nota da prefeitura de Estação. As manifestações de solidariedade às famílias "vêm dos mais diversos locais, de perto e de longe, mas todos com sentimentos e ações de proximidade, no mais intenso sentido evangélico", disse o pároco. A administração municipal, disse o Pe. Dirceu ao Vatican News, organizou um centro de acolhimento psicológico na Casa da Cultura do município para acolher alunos, familiares e toda a comunidade: "muito trabalho será necessário, e serão feitos, para amenizar a dor das nossas crianças, pais, professores e todos os habitantes da nossa pequena cidade de Estação. Quanto a nós, humanidade, unamo-nos intensamente em oração e solidariedade às famílias, amigos, professores, colegas e toda comunidade escolar, assim como, a toda a cidade de Estação".

“Neste momento de luto, é necessário que estejamos unidos — como irmãos e irmãs — para consolar, amparar, escutar e cuidar uns dos outros. Que possamos acolher com compaixão os que sofrem, sobretudo os que ficaram feridos, e que a força da fé nos ajude a atravessar este tempo de dor e incerteza.”

Vitor André Kungel Gambirazi está sendo velado na Capela Velatória Gruber, em Getúlio Vargas, cidade vizinha de Estação. A celebração de despedida será realizada nesta quarta-feira (09/07), às 14h, seguida do sepultamento no Cemitério Municipal de Getúlio Vargas.

Uma dor que atinge o coração da educação

A dor que atinge toda uma comunidade, "também atinge o coração da educação", disse o Pe. Dirceu, ao acrescentar: "renovemos sempre o nosso compromisso com a educação que liberta, que desenvolve a humanidade, que promove a paz, condições fundamentais para a vida presente e futura em sua integridade". Ao pedir ao "Senhor, fonte da vida e da paz", que "nos conceda serenidade para seguir em frente e coragem para reconstruir", o pároco também exortou "sabedoria para educar com ainda mais amor. À comunidade escolar, que jamais se cale diante da violência, reafirmamos: vocês não estão sozinhos. 'O Senhor está perto dos que têm o coração ferido e salva os de espírito abatido' (Sl 34,19)":

“Reafirmamos que a educação deve ser sempre um lugar de paz e que, unidos na fé, possamos consolar os que choram, apoiar os que sofrem e trabalhar por um mundo mais humano onde o amor vença toda forma de violência. Que a paz cure as feridas e que nunca percamos a coragem de educar com amor, como Jesus.”

Ouça na íntegra o testemunho do Pe. Dirceu Dalla Rosa