Assis pronta para viver o Perdão, porta aberta para a misericórdia

De 29 de julho a 4 de agosto de 2025, a cidade de São Francisco deverá receber milhares de peregrinos na Porciúncula, local onde o Pobrezinho de Assis recebeu o dom da Indulgência Plenária, um dos eventos mais intensos. Um calendário repleto de eventos também comemora o centenário do Cântico das Criaturas

Vatican News

"O Perdão de Assis continua sendo uma porta aberta à misericórdia, um chamado universal que reúne fiéis de todas as partes do mundo para uma experiência viva de reconciliação e renovação." É o que afirma um comunicado dos Frades Menores da região italiana da Úmbria, divulgado esta quinta-feira, 10 de julho, que recorda que, de 29 de julho a 4 de agosto de 2025, Assis acolherá milhares de peregrinos para a Solenidade do Perdão da Porciúncula, na Basílica de Santa Maria dos Anjos. Ali, em 1216, Francisco de Assis pediu e obteve de Cristo — com a aprovação do Papa Honório III — que todo fiel, tendo se confessado e se arrependido, pudesse receber o perdão completo das culpas e das penas, acessando assim a graça da salvação. "Meus irmãos, quero enviar-vos a todos para o Céu!", anunciou o pobrezinho de Assis ao povo reunido. O Tríduo preparatório abrirá a semana, de 29 a 31 de julho, às 21h15 locais, com reflexões conduzidas por dom Paolo Martinelli, vigário apostólico da Arábia Meridional. O tema escolhido para o Tríduo é "O cântico do irmão sol: a fé adulta e a admiração de uma criança". "Em um tempo marcado por guerras e conflitos, sobretudo no Oriente Médio, sua voz crível e pacificadora - diz o comunicado - é aguardada como uma palavra de esperança, consolo e diálogo".

A programação

No dia 31 de julho, a catequese penitencial de frei Pietro Marini para colocar-se a caminho com corações renovados. No dia 1º de agosto, a Missa, às 7h, será celebrada por dom Domenico Sorrentino, bispo das Dioceses de Assis-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e de Foligno, que presidirá as Vésperas no mesmo dia. Às 11h, frei Massimo Fusarelli, ministro geral dos Frades Menores, presidirá a Eucaristia. No dia 2 de agosto, Solenidade do Perdão, haverá várias celebrações eucarísticas, além da assinatura do Pacto de Amizade entre os Santuários da Misericórdia: Porciúncula – Collemaggio, na presença de dom Antonio D’Angelo, arcebispo metropolitano de L’Aquila. À noite, haverá o Terço e a tradicional procissão luminosa. Entre os momentos mais esperados está a chegada da 43ª Marcha Franciscana “Tu, esperanza certa”, que levará centenas de jovens em peregrinação à Porciúncula no dia 1º de agosto. Também serão realizados eventos culturais, incluindo apresentações teatrais e concertos.

O essencial do Evangelho

“Este ano, o Perdão de Assis se entrelaça com um aniversário especial: o Centenário do Cântico das Criaturas”, recorda o ministro geral da Ordem dos Frades Menores, frei Massimo Fusarelli. “São Francisco, por meio de seu Cântico, nos ensinou a contemplar a criação com novos olhos, reconhecendo a marca do Criador em cada ser. No Cântico, Francisco invoca o perdão e vai um passo além: louva o Criador e convida ao perdão mútuo por amor a Ele. É significativo que ele conclua justamente com o perdão, louvando a Deus por seu amor.” "Voltar ao essencial do Evangelho", este é o Perdão na Porciúncula para frei Francesco Piloni, ministro provincial dos Frades Menores da Úmbria e Sardenha, efetivamente, "significa retornar à essência do Evangelho: a confiança ilimitada na misericórdia de Deus. Neste tempo de desalento e crises que se aceleram, é como se Francisco nos dissesse ainda hoje que nenhum de nós está excluído da ternura do Pai."