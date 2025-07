Prelazia de Tefé: comunidades de base reunidas em assembleia em Alvarães

A paróquia Santa Teresa da cidade de Alvarães, no Amazonas, está acolhendo desde quarta-feira (09/07) a VI Assembleia das Comunidades Eclesiais de Base da Prelazia de Tefé. Até o próximo domingo (13/07), os cerca de mil participantes irão viver momentos de comunhão, escuta e missão. O tema do encontro é “Uma Igreja Sinodal em saída”.

Pe. Luis Miguel Modino*

As Comunidades Eclesiais de Base (CEB) têm sido parte fundamental da evangelização da Igreja de Tefé. Nas terras, águas e florestas do Médio Solimões, a Prelazia de Tefé empenhou-se em ser uma Igreja sinodal, com protagonismo de todos e em saída, missionária, empenhada em evangelizar.

Fortalecer a Sinodalidade

Essas temáticas se fazem presentes na VI Assembleia das CEBs da Prelazia de Tefé, que reúne na cidade de Alvarães, de 9 a 13 de julho, mil participantes provenientes das comunidades, algumas delas bem distantes. Tem participantes que navegaram por mais de 5 dias para chegar no encontro e que só chegarão em casa depois de 15 dias de ter saído. Mas essa realidade, presente em diversas regiões da Amazônia, não apaga a alegria do encontro.

O objetivo da assembleia é “Fortalecer a Sinodalidade da Igreja na Prelazia de Tefé” e assim reavivar a fé e a vida em comunidade como Igreja. Isso em um encontro que é partilha, oportunidade para lançar as redes em águas mais profundas. Um encontro de peregrinos de esperança que, movidos pela dinamicidade do Divino Espírito Santo, têm se sentido acolhidos em uma Igreja que, ao longo dos anos, assumiu um caminho comunitário, formativo, missionário, profético e vocacional. Uma Igreja sinodal que quer alargar seu compromisso com a Casa Comum e com a defesa da vida dos irmãos mais vulneráveis.

Tempo de escuta, partilha, oração e discernimento

“Uma Igreja em saída, uma Igreja que luta e que acredita que o amanhã pode ser e vai ser bem melhor”, afirmou o bispo da Prelazia de Tefé, dom José Altevir da Silva. Ele acolheu os participantes, representantes das comunidades, que o bispo disse ser “um sinal de alegria muito grande.” Um encontro que é “tempo de escuta, tempo de partilha, oração e discernimento, onde o Espírito Santo sopra e nos guia na missão. Um momento sagrado, onde fortalecemos a nossa caminhada sinodal, reafirmando o protagonismo do povo de Deus, reacendendo o compromisso com o reino de Deus no coração da nossa amada Amazônia”, ainda segundo o bispo.

Ele fez um chamado a ser sinal da “resistência e a esperança que brota no chão das comunidades”, a fazer realidade os sonhos. Para isso, o bispo pediu que Maria, Nossa Senhora, que caminha conosco, Mãe de Deus e Nossa Mãe, discípula, missionária, nos acompanhe com ternura e coragem. Por isso, com o coração cheio de esperança, alegria, vibração, tome conta de cada um e de cada uma de nós, dessa igreja particular de Tefé”.

Comunidades geradoras de transformação

Um encontro de comunidades que, segundo o bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus e referencial das Comunidades Eclesiais de Base no Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB Norte 1), “são geradoras de transformação do lugar, do chão, do território.” À luz das leituras do dia, o presidente da celebração eucarística questionou “como é que o amor de Deus escolheu a nós, para sermos geradores de novas relações”.

Comunidades formadas por pessoas, com suas histórias de vida, que “também têm fragilidade”, mas que Deus escolheu surpreendentemente “para que a gente faça um povo que gera relações novas”, a exemplo de José, um homem sábio, com “a capacidade, a sabedoria, a iniciativa de gerar relações novas.” No texto da primeira leitura do dia, dom Zenildo Lima ressaltou que “apresenta a construção de uma resposta a partir da capacidade de gerar novas relações”.

Situações que nos desafiam

Neste encontro e para este encontro, sublinhou o bispo auxiliar de Manaus, “a gente está trazendo das nossas comunidades, dos nossos lagos, dos nossos rios, do nosso chão, da nossa floresta, das nossas cidades, todas as situações que nos desafiam para que o Senhor nos torne capazes de gerar relações que superem essas dificuldades.” Ele mostrou seu desejo de, a exemplo de José, “os povos de hoje aprendessem a reorganizar, a reinventar relações” e assim conseguir “um cenário bem diferente”.

Segundo dom Zenildo, “esses dramas que os povos vivem, esses dramas que a nossa gente vive, tem a ver com a dureza do coração da gente, tem a ver com o modo como a gente percebe o outro, como a gente considera o outro, como a gente trata o outro, tem a ver de como a gente pensa quem é e o que é o outro.” Ele ainda acrescentou que “hoje há um desequilíbrio de relações dos povos e há situações dramáticas de carência porque nós, homens e mulheres, não conseguimos, a partir de nós, gerar relações novas”.

Ser povo que gera relação

Doze irmãos, uma família marcada por conflitos, que vai gerar o povo de Israel. Jesus também escolhe 12 homens, também marcados pela fragilidade e os conflitos, mas que “foram escolhidos por uma nova experiência de ser povo de novo que gera relação”, disse o bispo. Uma experiência de ser povo novo que dom Zenildo chamou a assumir à comunidades da Prelazia de Tefé, com a força do Senhor que propõe construir relações novas. É por isso que “a gente não se retrai, a gente não se esconde atrás, a gente se coloca à disposição desta missão, a gente se coloca à disposição deste chamado, desta vocação a qual Deus nos envolve, nos chama, nos confia, nos constitui um povo novo capaz de gerar relações novas”, ressaltou o bispo.

Diante dos desafios, dom Zenildo disse que “nós nos colocamos diante deles profundamente confiantes em Jesus, nós nos colocamos diante deles profundamente comprometidos, nós nos colocamos diante deles acreditando que nós podemos gerar mudanças. Porque essa sempre foi a história da construção de Deus na vida de um povo, tornar homens e mulheres, com seus dramas, com seus conflitos, capazes de fazer parte de um povo novo”.

Senhor, pode contar comigo

Cada um dos participantes do encontro foi convidado pelo bispo auxiliar de Manaus a dizer a Deus: “estou aqui, Senhor, pode contar comigo, a partir desta minha experiência de fé em uma comunidade.” Um chamado diante de “um cenário mundial de muitas guerras, com tanta violência, tudo o que a gente está assistindo com muita angústia no nosso país, na trajetória da esfera política do nosso país, na construção de leis cada vez mais absurdas, tem a ver com pessoas que são frágeis, tem a ver com pessoas que não transformam, tem a ver com pessoas que não nos intimidam. Tem a ver com pessoas que não nos silenciam, tem a ver com pessoas que não são mais fortes do que nós”.

Diante disso, especialmente ao longo da VI Assembleia da Prelazia de Tefé, “a gente quer construir respostas, construir caminhos, mas sobretudo a partir da construção de novas relações” e assim levar “para as nossas realidades, para as nossas comunidades, a novidade de Deus que sempre torna nova todas as realidades”, concluiu dom Zenildo Lima.

* Manaus/AM