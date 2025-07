Arquidiocese de Curitiba será a sede do 7º Congresso Americano Missionário (CAM7)

A Arquidiocese de Curitiba, no Paraná, foi oficialmente anunciada como a sede do 7º Congresso Americano Missionário (CAM7), que acontecerá em novembro de 2029.

Vatican News

O anúncio de que a Arquidiocese de Curitiba, no Paraná, será a sede do 7º Congresso Americano Missionário (CAM7), que se realizará em novembro de 2029, foi feito na última sexta-feira, 18 de julho, trazendo grande expectativa para a Igreja no Brasil, que terá a honra de sediar este importante acontecimento após 34 anos. A última vez que o Brasil sediou um congresso missionário continental foi em 1995, com o CAMLA 5, na Arquidiocese de Belo Horizonte.

Dentro do processo de candidaturas para acolher o CAM7, os bispos do Regional Sul 2 da CNBB assinaram uma correspondência de forma conjunta, expressando o desejo de receber o congresso na Arquidiocese de Curitiba.

O CAM6, realizado em Ponce, Porto Rico, em novembro de 2024, reuniu cerca de 1.500 missionários e missionárias de todo o continente americano, com uma delegação brasileira de 62 participantes. A missa de abertura do evento chegou a reunir mais de 12 mil pessoas.

Os Congressos Americanos Missionários, que tem como objetivo despertar as Igrejas locais para o compromisso missionário Ad Gentes, são promovidos pelas direções nacionais das Pontifícias Obras Missionárias (POM) dos vinte e dois países do continente americano em comunhão com a Conferência Nacional dos Bispos do país que acolhe o encontro.

Caminho até 2029: experiência missionária sinodal

Ir. Regina da Costa Pedro, diretora das POM no Brasil, instituição responsável pela coordenação do congresso, expressou a relevância do encontro. “Com a força do Espírito, testemunhas de Cristo. Foi isso que nos convocou na celebração do CAM6, em Porto Rico. E é com a força do Espírito que nós vamos nos preparar para o CAM7, que será aqui no Brasil, e com alegria será acolhido pela Arquidiocese de Curitiba, em novembro de 2029”, afirmou Ir. Regina.

Ir. Regina e Dom Maurício durante a cerimônia de encerramento do CAM6 em Porto Rico

A recepção do CAM7 representa um grande voto de confiança na Igreja do Brasil, que terá a missão de preparar e realizar este congresso. Ir. Regina vê essa responsabilidade como “um dom muito grande, porque isso nos faz crescer cada vez mais como Igreja missionária em saída, Igreja que constrói pontes, como diz o nosso Papa Leão.”

Dom Maurício Jardim, presidente da Comissão Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB, destaca a importância do envolvimento das Igrejas locais no processo de preparação do CAM7. “Creio que será uma experiência sinodal no processo de construção, envolvendo diferentes sujeitos da ação evangelizadora em nosso país. O segredo de preparação está no processo que se pretende realizar, não reduzindo o Congresso a um evento missionário, mas sendo uma oportunidade de animação missionária de todas as Arquidioceses, Dioceses e Prelazias de nosso país”.

Curitiba: capital ecológica do Brasil e ponto de encontro para a Missão

Reconhecida por sua qualidade de vida, planejamento urbano inovador e forte consciência ambiental, a cidade de Curitiba harmoniza o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente e a valorização de sua rica diversidade cultural. Com uma população de cerca de 1,96 milhões de habitantes (e mais de 3,6 milhões em sua Região Metropolitana), Curitiba é um vibrante polo de diversidade cultural, moldado por fortes ondas migratórias europeias que enriqueceram suas tradições, culinária e arquitetura. Essa hospitalidade e organização dos curitibanos contribuem para uma experiência acolhedora e segura, favorecendo o encontro com o povo e a vivência da missão em suas diferentes expressões.

Celebrando de Corpus Christi na Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, em Curitiba

Sendo a mais antiga no Paraná, a Arquidiocese de Curitiba foi fundada em 27 de abril de 1892 e elevada à arquidiocese em 1926, oferecendo uma estrutura eclesiástica robusta para acolher o CAM7. Abrangendo 11 municípios e atendendo a uma população de quase 3 milhões de habitantes, dos quais cerca de 1,8 milhão são católicos, a Arquidiocese conta com um clero composto por mais de 460 padres. Destes, 360 são de ordens religiosas, distribuídos entre 41 congregações masculinas e 60 congregações religiosas femininas. A formação sacerdotal é um pilar, com 4 seminários arquidiocesanos. A vasta rede da Arquidiocese é formada por 142 paróquias e centenas de comunidades, locais propícios para a partilha de experiências missionárias e o testemunho da fé.

Curitiba oferece aos congressistas do CAM7 uma experiência completa. Além da base religiosa, a cidade convida ao encontro com a cultura e beleza locais, com mais de 40 parques e bosques, como o Jardim Botânico. A vibrante cena cultural inclui museus e teatros, sendo destaque a diversidade gastronômica e feiras que enriquecem a imersão cultural. Curitiba é também um exemplo de sustentabilidade urbana, com programas eficientes de reciclagem e incentivo ao transporte não poluente, valores que se alinham à responsabilidade missionária.

A Arquidiocese de Curitiba, portanto, não é apenas a sede do CAM7, mas um destino que enriquecerá a experiência de todos os congressistas, proporcionando um ambiente fértil para o despertar da consciência missionária Ad Gentes, o encontro fraterno com povos de diferentes culturas, e o fortalecimento do compromisso missionário de cada batizado.

Foto capa: Patryck Madeira