Arcebispo de Brasília já está na Ucrânia, "terra que sofre o horror da guerra"

O cardeal Paulo Cezar Costa está cumprindo agenda no país a convite da Conferência Episcopal Ucraniana. Entre os compromissos com autoridades civis e eclesiásticas, o arcebispo de Brasília preside missa neste domingo (20/07), no Santuário Nacional de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Berdychiv. O país também recebeu nesta semana o chefe da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (Comece), dom Mariano Crociata, para uma visita de três dias finalizada nesta sexta-feira (18/07).

Andressa Collet - Vatican News

O cardeal Paulo Cezar Costa já se encontra na Ucrânia acompanhado do chefe do gabinete episcopal, Pe. Luiz Octávio de Aguiar Faria. O arcebispo de Brasília partiu na última segunda-feira, 14 de julho, em missão de paz ao país martirizado pela guerra. A Ucrânia enfrenta a invasão das tropas russas há três anos. O motivo principal da viagem é presidir neste domingo (20/07) a missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Berdychiv, por ocasião da tradicional peregrinação anual àquele santuário.

O país também recebeu nesta semana o chefe da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (Comece), dom Mariano Crociata, para uma visita de três dias finalizada nesta sexta-feira (18/07). A missão de solidariedade com o povo da Ucrânia, enviando representantes da Igreja católica ao país, começou ainda durante o pontificado do Papa Francisco, num gesto contrato da busca pela paz.

A agenda do arcebispo de Brasília

Na Ucrânia desde quarta-feira (16/07), após uma longa viagem de 36 horas ao país, o cardeal foi recebido em Lviv por dom Edward Kawa, bispo auxiliar, dando início à série de compromissos da sua missão. Após missa da Solenidade de Nossa Senhora do Carmo, do terraço da Cúria Diocesana, de onde se pode observar parte da cidade, dom Paulo divulgou vídeo pedindo orações para a viagem e pelo povo ucraniano, para que, por intercessão da Virgem Maria, receba o dom da paz.

Na manhã de quinta-feira (17/07), o cardeal foi recebido pelo arcebispo de Lviv dos Latinos, Mieczysław Mokrzycki. Após missa e uma breve recepção na residência episcopal, dom Paulo visitou o cemitério da cidade, onde rezou pelos soldados mortos na guerra. Em Kiev na sexta feira (18/07), o arcebispo de Brasília cumpriu uma série de compromissos oficiais com autoridades civis e eclesiásticas. Após celebrar missa na Catedral da Arquidiocese de Kiev dos Latinos, ele participou pela manhã de um encontro com os membros do Conselho Ucraniano de Igrejas e Organizações Religiosas e teve um encontro com o núncio apostólico na Ucrânia, Visvaldas Kulbokas, e o embaixador do Brasil na Ucrânia, Rafael Vidal. Durante a tarde, o arcebispo de Brasília visitou os soldados feridos em guerra no Centro Médico Principal do Ministério do Interior da Ucrânia, concedeu entrevista nos estúdios da Rádio Maria e visitou a Igreja de São Nicolau.

“Esta terra está sofrendo com a guerra e com o horror da invasão da Rússia, mas tem um povo e uma Igreja de rica tradição e de bonita convivência dos cristãos. Kiev é uma cidade cheia de vida e de esperança mesmo com a guerra. Continuem a rezar e a pedir ao Senhor que mande a paz para este povo.”

A programação da visita à Ucrânia até 24 de julho foi organizada em entendimento com dom Oleksandr Yazlovetskiy, bispo auxiliar de Kiev. A assessoria da Arquidiocese de Brasília, ao comunicar oficialmente a viagem de dom Paulo Cezar Costa, que está sendo realizada a convite da Conferência Episcopal Ucraniana, representada pelo seu presidente, dom Vitalii Skomarovskyi, também informou que o Papa Leão XIV, a Secretaria de Estado da Santa Sé, as Nunciaturas Apostólicas no Brasil e na Ucrânia, o Ministério das Relações Exteriores e as Embaixadas do Brasil na Polônia e na Ucrânia foram devidamente notificados sobre a missão de paz do arcebispo.