Jesus e os discípulos

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Te amarei Senhor"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “a paz esteja nesta casa”…

Vatican News Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar onde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes: "a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leis bolsa ou sacolas, sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrares dizei primeiro, a paz esteja nesta casa"… A CANÇÃO "TE AMAREI SENHOR" / Autor: Alfred Mercieca) Ouça e compartilhe