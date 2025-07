Jesus Cristo

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Pai Nosso"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis…”

Vatican News Jesus estava rezando num certo lugar, quando terminou um dos seus discípulos pediu-lhe: “Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou seus discípulos”. E Jesus respondeu: “quando rezardes dizei, Pai, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Dai-nos a cada dia o pão que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação”. E Jesus ainda acrescentou: “e seu um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à noite, e lhe disser, ‘amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer’. E se o outro responder: “não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos estão deitados. Não posso levantar para te dar pães”. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará o quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis…” A CANÇÃO "PAI NOSSO" / Adaptação musical: Luiz Chavez Ouça e compartilhe Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui