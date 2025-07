Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Mulher Igreja"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Maria escolheu a melhor parte”…

Vatican News

Naquele tempo Jesus entrou no povoado e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: “Senhor não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Mande que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, respondeu: “Marta, Marta. Tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. Porém uma só coisa é necessário. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada”…

A CANÇÃO "MULHER IGREJA" / Autor: Pe. Zezinho, SCJ / Ed. Paulinas/COMEP)

Ouça e compartilhe