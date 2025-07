Jesus Cristo

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "O Homem"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “quem é o meu próximo?”…

Vatican News O mestre da lei se levantou querendo por Jesus em dificuldade, e perguntou: “mestre o que devo fazer para receber como herança a vida eterna?” E Jesus disse: “o que está escrito na lei?” Ele então respondeu. “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo”. Mas Jesus disse: “respondestes corretamente. Fazes isso e viverás! Ele, porém, querendo justificar-se disse a Jesus: “quem é o meu próximo?” Jesus respondeu: “Certo homem descia de Jerusalém…” A CANÇÃO "O HOMEM" / Autores: Erasmo Carlos / Roberto Carlos Ouça e compartilhe Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui