ACN promove 11° Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos

Perseguição aos cristãos aumentou em mais de 60% dos países analisados pela ACN. Em diferentes países e diferentes continentes, os cristãos continuam sendo atacados, sequestrados, presos ou mortos, por causa da fé.

Ajuda à Igreja que Sofre

A Fundação Pontifícia ACN - Ajuda à Igreja que Sofre, com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realiza a 11ª edição do Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos. O evento conta com a participação das paróquias e comunidades cristãs do país. “Rezar é demonstrar importância ao tema e dar a visibilidade necessária para uma posição contrária à perseguição de quem, ainda hoje, paga um alto preço por acreditar em Jesus”, reforça o Frei Rogério Lima, Assistente Eclesiástico da ACN Brasil.

Em evidência 28/07/2025 A dor do Papa por ataque contra igreja na RD do Congo Por meio de um telegrama, o Pontífice manifestou profunda dor pelo ataque à Paróquia Bem-Aventurada Anuarite, na RD Congo, que deixou cerca de quarenta mortos, e pediu a Deus que ...

Muitas paróquias e comunidades já confirmaram que celebrarão missas pelos cristãos perseguidos em todo o Brasil. Neste ano, já no dia 3 de agosto, o Cardeal Odilo Scherer, Arcebispo de São Paulo, celebrará uma Missa, às 11h, na Catedral da Sé, com transmissão pela Rede Vida. No tradicional 06 de agosto, também uma Missa será celebrada pelo membro do conselho da ACN Brasil, Padre Osvair Cavalheiro, na capela da própria ACN, também em São Paulo, às 9h, com transmissão pelo Youtube da ACN Brasil.

Perseguição aos Cristãos no mundo

No último levantamento realizado pela ACN, em outubro de 2024, a perseguição aos cristãos aumentou em mais de 60% dos países analisados. Em várias partes do mundo, na África, Ásia, Oriente Médio e em diversos países os cristãos continuam sendo atacados, sequestrados, presos ou mortos, por causa da fé. No Natal passado, dezenas de cristãos foram assassinados na Nigéria em ataques coordenados contra vilas cristãs. E agora, em junho deste ano, há pouco mais de um mês, outro massacre aconteceu no mesmo país: novamente 200 cristãos, que já estavam em campos de refugiados, foram mortos brutalmente. Um verdadeiro rastro de destruição e dor.

Na Síria, igrejas foram bombardeadas no mês passado. E em Mianmar, na Ásia, o Padre Donald Martin, que estampa o cartaz do Dia de Oração, foi assassinado em fevereiro deste ano depois que um líder guerrilheiro ordenou que ele se ajoelhasse. As últimas palavras do Padre foram: “Eu me ajoelho somente diante de Deus.”

O Frei Rogério Lima reforça que “no Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos queremos mostrar o poder que a oração tem para aqueles que sofrem discriminação e perseguição por serem cristãos. As notícias que recebemos de ataques a igrejas, de sequestros, tortura e assassinato de padres, religiosas e cristãos reforça o apelo à oração de cada um”, diz.

Link do site da ACN com mais informações: org.br/6deagosto

Vídeo da Campanha do Dia de Oração: https://www.youtube.com/watch?v=5TM49lMHcI8

Sobre a ACN - Ajuda à Igreja que Sofre

A ACN (Ajuda à Igreja que Sofre) é uma Fundação Pontifícia que apoia, por meio de informação, oração e ação, os fiéis onde quer que sejam perseguidos, oprimidos ou enfrentem necessidade. Fundada no Natal de 1947, a ACN foi elevada à condição de Fundação Pontifícia da Igreja em 2011. Todos os anos, a instituição atende cerca de 5.000 pedidos de ajuda pastoral da Igreja em mais de 130 países. Os projetos apoiados incluem: formação de seminaristas, impressão de Bíblias e literatura religiosa - incluindo a Bíblia da Criança da ACN com mais de 51 milhões de exemplares impressos em mais de 190 línguas -, apoio a padres e religiosos em missões e situações críticas; construção e reconstrução de igrejas e demais instalações eclesiais; meios de transporte para evangelização; programas religiosos de comunicação; ajuda a refugiados e vítimas de conflitos.

Informações para Imprensa

Marcio Martins - marcio.martins@coworkcom.com.br

(11) 9 4562-2552