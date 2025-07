Nova onda de violência contra comunidades cristãs na Síria

A Fundação de direito pontifício Ajuda à Igreja que Sofre (ACN, sigla em inglês) recebeu relatos sobre uma série de ataques contra comunidades cristãs em diferentes regiões da Síria, destacando a fragilidade da segurança e o medo crescente entre os fiéis

Um grave incidente foi relatado na aldeia de Al-Sura, na região de Suwayda, no sul da Síria. A Igreja greco-melquita de São Miguel, em Al-Sura, foi atacada e incendiada por agressores desconhecidos. A extensão total dos danos ainda não foi confirmada, já que o acesso à área é atualmente impossível devido às tensões em curso, mas as imagens que circulam nas redes sociais confirmam o ataque.

No mesmo episódio de violência, 38 casas pertencentes a famílias cristãs foram destruídas pelo fogo, deixando inúmeras famílias desabrigadas. Como resultado, cerca de 70 pessoas se refugiaram em um grande salão da igreja em Shahba, onde atualmente vivem em condições precárias.

"Esta comunidade perdeu tudo", disse uma das fontes locais à ACN. "Eles tinham muito pouco para começar - eles já estavam entre os mais pobres da região - e agora não têm mais nada."

A violência também atingiu a aldeia vizinha de Al-Mazraa, embora os detalhes permaneçam obscuros. Os agressores não foram identificados, mas acredita-se que o ataque esteja ligado a tensões sectárias e atividades extremistas que continuam a assolar a região, exacerbadas por anos de conflito e instabilidade no país.

Frustrado plano de bomba em igreja maronita em Tartus

Em um incidente separado, as forças de segurança - em cooperação com moradores da vila de Al-Kharibat, nos arredores de Tartus - frustraram uma tentativa de bombardeio da igreja maronita de Mar Elias.

À meia-noite de domingo, 13 de julho de 2025, um velho veículo Lada carregado com grandes quantidades de explosivos, armas e folhetos incendiários foi descoberto estacionado perto da igreja. Graças à ação coordenada das forças de segurança e dos moradores locais, uma tragédia foi evitada: os terroristas foram capturados em uma emboscada.

Esses incidentes ocorrem menos de um mês após o atentado suicida da Igreja Ortodoxa de Santo Elias no bairro cristão de Dweil'a, Damasco, em 22 de junho de 2025, que deixou pelo menos 30 pessoas mortas e 54 feridas durante a liturgia dominical.

ACN faz um apelo urgente à oração e à solidariedade

A fundação reafirma seu compromisso de continuar prestando assistência espiritual, psicológica e material, ao mesmo tempo em que pede a solidariedade da comunidade internacional neste momento crítico.

À luz desses graves acontecimentos, a ACN está pedindo aos cristãos de todo o mundo que rezem pelas vítimas, pela paz na Síria e pela proteção das comunidades mais vulneráveis. No dia 6 de agosto, a ACN convoca para a 11ª edição do Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a ACN promove essa iniciativa convidando todas as paróquias e comunidades cristãs do país a participarem.

