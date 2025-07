5º COMINSE reúne seminaristas de todo o Brasil em Teresina

O 5º COMINSE manifesta o empenho dos seminários brasileiros em cultivar uma formação profundamente missionária, espiritual e encarnada na realidade do povo, assumindo com coragem o chamado a testemunhar Cristo com esperança e ousadia.

Por Eudismar Nazário* (assessor de comunicação do COMISE Brasil)

Teve início na segunda-feira, 21 de julho, o 5º COMINSE – Congresso Nacional dos Conselhos Missionários de Seminaristas, que acontece até o dia 26 no Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus, da Arquidiocese de Teresina. O evento celebra os 40 anos de caminhada dos COMISEs no Brasil e reúne mais de 200 participantes, entre seminaristas, padres, religiosas, missionárias e bispos de todas as regiões do país.



A Missa de Abertura, realizada na Catedral Metropolitana de Teresina, foi presidida por Dom Juarez Sousa da Silva, arcebispo da arquidiocese anfitriã. A celebração marcou solenemente o início dos trabalhos, iluminando com fervor e esperança a missão de formar discípulos comprometidos com o Evangelho e com a missão.

Dom Juarez Sousa da Silva na Missa de Abertura

Com o tema “Discípulos da Esperança”, o congresso tem como propósito fortalecer a consciência missionária nos seminários, promover o espírito de comunhão entre os COMISEs regionais e formar presbíteros com sensibilidade pastoral, zelo evangelizador e compromisso com a missão da Igreja.



A programação conta com conferências, painéis temáticos, oficinas, celebrações litúrgicas, missão nas comunidades e convivência com famílias locais. Entre os conferencistas estão Dom Pedro Brito, que apresenta a trajetória dos COMISEs ao longo de quatro décadas; Dom José Albuquerque, que reflete sobre a vocação como dom de Deus; e Dom Maurício Jardim, que aprofunda a dimensão da esperança como atitude fundamental do discípulo missionário. Também participam Pe. Alessandro Brandi, das Pontifícias Obras Missionárias, e Pe. Rafael Lopez Villasenor, conferencista internacional e secretário nacional das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil.



A semana missionária é marcada por forte espiritualidade, com celebrações em igrejas históricas da capital piauiense, como as de São Benedito, Amparo e a própria Catedral Metropolitana, além de momentos de adoração, procissão e oração diante da cruz missionária. Na quinta-feira (25), os participantes realizarão um city tour seguido de convivência com famílias locais, vivenciando concretamente a hospitalidade e o intercâmbio cultural.



A sexta-feira será dedicada à experiência missionária nas comunidades da Arquidiocese de Teresina, com celebrações descentralizadas e inserção nas realidades locais. O congresso será encerrado no sábado (26) com a proclamação da Carta Compromisso, fruto das reflexões e vivências do encontro, seguida da Missa de Envio, com a dinâmica das velas missionárias, símbolo do ardor evangelizador que se acende na vida de cada participante.

*Eudismar Nazário é assessor de comunicação do COMISE Brasil