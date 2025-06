Visita aos Palotinos na Ucrânia revela realidade dolorosa da guerra

Entre os dias 04 e 09 de junho de 2025, membros do Conselho Geral da Sociedade do Apostolado Católico (SAC) realizaram uma visita canônica aos palotinos presentes na Ucrânia, país que segue em conflito desde 2022. A delegação foi composta pelo Padre Zenon Hanas, Reitor Geral; Padre Jeremiah Murphy, Vigário Geral; e Padre Vanderlei Luiz Cargnin, Ecônomo Geral, todos vindos de Roma.

Padre Judinei Vanzeto, SAC – Jornalista

A presença dos palotinos na Ucrânia, como destaca o Conselho, é fruto da ação missionária da Província Cristo Rei de Varsóvia, na Polônia — atualmente a maior em número de membros da SAC. Hoje, são 17 padres palotinos atuando no país, sendo 11 ucranianos e 6 poloneses, distribuídos em oito casas religiosas.

Segundo Padre Vanderlei Cargnin, membro da Província de Santa Maria-RS, a situação da Igreja Católica na Ucrânia é desafiadora. "A maior igreja é a ortodoxa. Apenas cerca de 10% da população é católica, pertencendo, em sua maioria, à Igreja Greco-Católica Ucraniana. Também há fiéis do Rito Latino, da Igreja Católica Bizantina Rutena e da Igreja Católica Armênia. Com a guerra, muitos católicos deixaram o país”, explicou.

Durante os dias da visita, o grupo pôde testemunhar de forma direta os impactos da guerra na vida das comunidades. Padre Vanderlei relata que, apesar de já ter visitado regiões em conflito, como o norte de Moçambique e a República Democrática do Congo, nunca havia vivenciado algo tão intenso como na Ucrânia.

Visita aos Palotinos na Ucrânia

Um dos momentos mais comoventes da viagem foi a participação no funeral de um jovem de 19 anos, ligado aos palotinos e que desejava ingressar no seminário. Voluntário como instrutor de drones, o jovem foi morto ao retornar de uma missão. "O enterro durou quatro horas. Pelas ruas da cidade, enquanto passava o caixão, as pessoas se ajoelhavam, choravam. Uma dor imensa tomava conta do ambiente", contou o padre emocionado.

A população ucraniana sofre com o esgotamento físico e emocional provocado pelo prolongamento do conflito. “As pessoas estão cansadas. Muitas sofrem com depressão, insônia e medo constante dos bombardeios noturnos. Em todas as cidades, cemitérios crescem com as vítimas da guerra”, lamentou.

Visita aos Palotinos na Ucrânia

A situação dos sacerdotes palotinos também se tornou mais delicada após a revogação de um decreto que os isentava da convocação militar. “Antes, um general havia garantido que os padres não iriam para o front. Agora, sem esse decreto, muitos vivem com medo de serem presos e enviados ao combate”, afirmou Padre Vanderlei. Apesar disso, alguns palotinos continuam ativos junto aos feridos, oferecendo apoio espiritual até mesmo na linha de frente.

Dois sacerdotes chegaram a ser detidos, mas conseguiram ser liberados posteriormente. Conforme a lei militar vigente, estão isentos do alistamento os homens com três filhos, estudantes, idosos acima de 70 anos, mulheres e pessoas com problemas graves de saúde.

Visita aos Palotinos na Ucrânia

Ao final da visita, Padre Vanderlei expressou sua comoção: “Vivenciei a dor das mães que perderam os filhos, a destruição, o sofrimento silencioso de um povo resiliente. A guerra é um desastre humano e espiritual. Agradecemos a Deus por, mesmo com nossas dificuldades no Brasil, não vivermos essa realidade”.

Ele concluiu recordando as palavras do Papa Francisco, que constantemente condena a guerra como “loucura”, “horror” e “derrota da humanidade”. O pontífice tem feito apelos contínuos por paz, cessar-fogo e soluções pacíficas, alertando o mundo a não se acostumar com os horrores da guerra.

Visita aos Palotinos na Ucrânia revela realidade dolorosa da guerra