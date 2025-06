Na Turquia siríaca, o monaquismo que resiste

Segundo episódio de uma reportagem que, graças à associação Amigos do Meio Oriente, ajuda a descobrir as raízes de uma tradição que se manteve ao longo dos séculos como guardiã da fé e da esperança cristãs. Pérolas de uma arquitetura única no mundo, algumas reduzidas a ruínas, outras reconstruídas, habitadas e cheias de vida, os mosteiros de Tur ‘Abdin são exemplos de uma adesão clara e tenaz ao Evangelho. O monge Aho: as coisas que contam são o amor, a vida simples, a misericórdia.

Antonella Palermo - Mardin, Midyat, Monte Izlo

E como é importante redescobrir, também no Ocidente cristão, o sentido do primado de Deus, o valor da mistagogia, da intercessão incessante, da penitência, do jejum, do pranto pelos pecados, próprios e de toda a humanidade (penthos), tão típicos das espiritualidades orientais!

Cristãos que são "liturgia viva". Esta é a imagem que se preserva dos monges da Turquia siríaca, que vivem no chamado Tur 'Abdin. Bem se adaptam a eles as palavras do Papa Leão XIV pronunciadas por ocasião do Jubileu das Igrejas Orientais, em 14 de maio passado. Com um grupo de peregrinos, liderado por monsenhor Paolo Bizzeti SJ, ex-vigário apostólico da Anatólia e até agora presidente da Caritas Anatolia e da Associação dos Amigos do Oriente Médio (AMO), que organiza o itinerário, o atravessar este planalto calcário para descobrir alguns dos redutos espirituais mais fascinantes do mundo assume o valor de uma viagem interior rumo a espaços de silêncio progressivo e harmonia com a criação.

Os mosteiros de Tur ‘Abdin, chamas de presença e de esperança

Sob um céu deslumbrante, volta-se às origens do monaquismo, até a época de Antônio, o Grande, no Egito. Significa adentrar, ao mesmo tempo, nas razões e no mistério das vidas passadas no "deserto".

Na base está o alerta para as tendências funcionalistas que diluem a religião: a reação é uma reeducação para a fé e da fé. Igrejas e mosteiros, que na área explorada se tornaram centros de oração, educação, cultura e ciência, viveram seu período de máximo florescimento entre os séculos IV e VIII, exercendo, em particular, o monaquismo cenobítico, um grande impacto sobre a vida religiosa da comunidade local, por representar um bom exemplo a ser imitado, bem como um grande apoio para os cristãos.

Historicamente, ali são comentadas e traduzidas as Escrituras, assim como textos clássicos de filosofia, matemática, astronomia e medicina. Na era medieval, havia pelo menos oitenta mosteiros. No cruzamento de diferentes civilizações, foram várias vezes saqueados e testemunharam massacres. Mas aqui, mais do que na Síria, conseguiram resistir ao longo do tempo.

Atualmente, há oito mosteiros ativos em Tur ‘Abdin e dois em Mardin, conforme especificado no guia editado para as Edições Terra Santa pelo bispo Bizzeti e pelo prior da Comunidade de Bose, padre Sabino Chialà, uma ferramenta preciosa para entrar em contato com uma geografia que, até poucos anos atrás, carecia das mínimas indicações para facilitar o acesso.

Mosteiro (©Antonella_Palermo) (© Antonella_Palermo)

O sangue dos mártires não é em vão

A pedra cor de mel dos mosteiros é um baluarte de cuidado, oração, memória e arte. Nela está preservada a sabedoria milenar na construção de arquiteturas arrojadas, com passarelas subterrâneas, onde repousam fundadores e mártires, e aéreas, com terraços transitáveis ​​de onde se pode desfrutar de vistas deslumbrantes.

Permanecem evidentes os sinais da matriz pagã sobre a qual foram depois construídos: é o caso, por exemplo, do mosteiro "do Zafferano", cuja parte antiquíssima, dedicada ao deus Sol, remonta a dois mil a.C. Aqui, a estrutura apresenta um modelo único no mundo: o teto formado por pedras gigantescas que, sem o auxílio de qualquer ligante, mas apenas graças a um cálculo estático preciso, criam uma superfície não abobadada, mas horizontal.

Mais de cinquenta patriarcas e metropolitas estão sepultados ali, não deitados, mas sentados, "para estarem prontos para saudar o Pai no momento do Juízo Final", explica o mestre.

“O sangue dos mártires não é em vão”, diz ele, indicando os pontos de maior destruição pelos mongóis de Tamerlão: até os afrescos com cores naturais desapareceram. Acima, as galerias, evidências de uma grande participação nas missas, também se perderam.

De centros reduzidos a algumas ruínas a pequenas fortalezas de espiritualidade

À vivacidade do mosteiro de Deyrul Zafaran se soma o charme de alguns centros antigos reduzidos a algumas ruínas e outros bem preservados, mas desprovidos de pessoas, exceto aqueles que guardam as chaves.

É o caso de Santa Maria di Hah, com seu icônico cume, uma joia da arquitetura com uma abside única em seu gênero: externamente, destaca-se de forma extraordinária também graças a um jogo hiperbólico de balaustradas que se abre para campos verdes e infinitos.

O tema da unidade retorna ao pensar na lenda ligada a este local que conta a história de doze reis que partiram seguindo o cometa: três encontraram Jesus em Belém, onde receberam um pequeno vestido de Maria, como lembrança. Quando retornaram aos outros e não conseguiram dividir o vestido de forma alguma, decidiram queimá-lo para que cada um ficasse com uma parte das cinzas. Mas doze medalhões saíram do fogo, significando que Deus não pode ser disputado ou dividido.

Em outros lugares, as pequenas comunidades ainda tentam manter acesa uma chama de presença e também de esperança. É particularmente fascinante saber que o mosteiro dedicado a Mor Malke, destruído e reconstruído várias vezes, foi imortalizado, entre outros, pela ousada viajante e fotógrafa Gertrude Bell.

O sol está escaldante. Os dois monges que ali vivem, embora não façam muitas perguntas, oferecem uma pausa protegida por uma pequena sombra enquanto o olhar se perde no vale sem limites do Monte Izlo. O tempo se expande, assim como a respiração. Mais um chá, como refresco ao longo do caminho, é oferecido não muito longe de Midyat, ao norte, no grande mosteiro de Mor Yaqub a Salah, ainda reconstruído e habitado. Construído ao lado de um templo pagão, do qual os monges estão trazendo à luz vestígios importantes, ele ainda preserva intacta uma igreja do século V em homenagem ao martírio de Tiago, o Recluso.

Dentro das comunidades orantes, ao ritmo dos hinos

O mosteiro mais ativo continua sendo aquele que também é considerado o maior, Mor Gabriel, fundado pelos Santos Samuel e Simeão: no século V, abrigava quinhentos monges, chegando a 1200. Hoje, são quatro: 13 monjas, 24 os estudantes, cerca de dez leigos e um metropolita.

Das cinco igrejas originais, permanecem duas. Desperta o interesse de imperadores, tanto romanos quanto bizantinos; em particular, atraiu o apoio de Teodora, esposa de Justiniano. É fascinante e hipnótico ouvir um dos momentos de oração diária com os jovens que recitam salmos e hinos em dois coros com a melodia típica local.

As religiosas não são tão visíveis, embora participem das atividades comunitárias. O local é visitado com frequência também por causa de uma área usada como museu com elementos de rara beleza, incluindo uma capela de mosaicos no estilo Ravena, de beleza impressionante, que torna a peregrinação uma experiência verdadeiramente multissensorial.

Detalhe de um dos mosteiros (© Antonella_Palermo) (© Antonella_Palermo)

No mosteiro "das gazelas", sem água, contemplando Deus

A 1250 metros acima do nível do mar, duas fileiras de rosas bem cuidadas acolhem os peregrinos. É necessário levar algo para comer e o local mais adequado para o lanche é uma bela varanda anexa ao mosteiro, construída para facilitar a estadia neste oásis encantador sem impactar excessivamente a organização do tempo e dos espaços internos.

Imerso na floresta, daqui, em dias claros, é possível avistar a planície síria, as montanhas do Iraque e a fortaleza de Mardin. O local também é chamado de "do chifre" devido ao formato do terreno onde se ergue a estrutura, uma grande depressão em cujas laterais parecem emergir os chifres de um animal.

Originalmente habitado principalmente por monges que se dedicavam principalmente à cópia de livros litúrgicos solicitados de todos os lugares, com o tempo passou a ser um local de desolação, sendo restaurado por volta do ano 2000. Foi o zelo dos fiéis da vila de Badibe que também garantiu a abertura de uma estrada de ligação. Reza a lenda que, para misturar a cal necessária à construção, foram as gazelas que espontaneamente ofereceram seu leite, usado no lugar da água. De fato, ainda não há água encanada: um aspecto que aumenta o cansaço do único monge que mora aqui, mas que necessariamente aumenta sua desenvoltura.

A vocação do monge Aho: "Deus está comigo"

O monge se chama Aho, um concentrado de energias e sorriso. Ele pisou aqui há doze anos, sendo o primeiro monge a retornar após dois séculos de abandono. Ninguém sabe como ele consegue cuidar de tudo, tornar tudo tão hospitaleiro. Em dez anos, foi construído o muro ao redor, bem como as cisternas e os terraços.

"Havia apenas uma árvore, hoje temos duas mil árvores jovens", diz Aho ao redor da mesa. Ele nasceu em Istambul há 49 anos, seu pai era ourives, uma estrada foi demarcada para fazer o mesmo trabalho, mas ele não quis saber. Ele se refugia no mosteiro "dello Zafferano". Então sai, e por dez anos seus pais o impedem de frequentar a igreja. Ele persevera e vence. Agora ele é um filho de quem seus pais se orgulham.

Dom Bizzeti examina alguns textos dos padres da tradição siríaca (©Antonella_Palermo) (© Antonella_Palermo)

As coisam que contam: o amor, a vida simples, a misericórdia

Quando não há escola de língua siríaca, é possível hospedar-se na guest house, construída também graças à associação AMO, desde que se deseje viver em silêncio e oração. Aho não quer que este lugar se torne um museu, uma atração inadequada: ele não poderia mais rezar, atividade essencial e prioritária.

Durante os cinco rigorosos meses de inverno, ele permanece completamente sozinho, a ponto de perder a voz, sem falar com ninguém: "Um período perfeito para a vida espiritual". Ele menciona o materialismo que se espalha por toda parte: "Antes, podíamos nos virar com poucas coisas, hoje não. Amor, vida simples, modéstia, misericórdia: isso basta".

500 famílias vivem na região. O monge é realista: ser uma minoria tão pequena pode levar à extinção completa. Mesmo assim, ele continua a confiar no Senhor, mantendo a docilidade e a tenacidade. Se não tivesse a tenacidade, não teria escapado de mil obstáculos, desde os "inexplicáveis" incêndios em cadeia até as paralisações de trabalho, encontrados durante esta aventura que soa como um milagre: "Deus está comigo".

Mor Awghin, entre o céu e a terra, a ascese que torna o Evangelho credível

O canto do Pai Nosso em aramaico vibra poderosamente e aqui se torna mais do que nunca uma voz de tribulação e súplica. Na saída, há saquinhos com uma pitada de terra, a lembrança para levar de volta para casa. Assim, o céu e a terra se mantêm unidos, num único fio de obediência.

Experimentam isso os dois monges que vivem no Monte Izlo, no mosteiro dedicado a Mor Awghin (Santo Eugênio), o iniciador destes locais de oração, mais tarde abandonados na Idade Média pelos monges sírios orientais e gradualmente habitados pelos monges sírios ocidentais em cujas mãos ainda hoje se encontram.

É uma hora de subida a pé, na encosta da montanha. Fica a 70 quilômetros da fronteira com o Iraque e a 300 de Mossul. A vista da Mesopotâmia é incomparável. Os nichos naturais nas rochas são ninhos de pássaros, cavidades de meditação. O primeiro monge que retornou dedicou-se ao trabalho de conter o solo friável, integrando trabalho manual com trabalho intelectual para redigir um dicionário de vocabulário siríaco que estava desaparecido há quase um século. Aqui, o dia começa às 4h45 com uma hora de oração que serve de contraponto a todo o restante do tempo. Trocando algumas palavras com os peregrinos está o segundo monge, tímido e humilde, originário desta região e formado em teologia na Alemanha. Visitantes continuam a chegar principalmente daqui e da Suécia; há seis ou sete anos também chegam estudantes da Europa que ficam aqui por um período de seis meses. "Não somos nós que somos importantes, mas o santo através de nós", diz ele. A vida ascética é praticável e, acima de tudo, crível.

* Este é o segundo de quatro episódios que contam a história da peregrinação organizada de 27 de abril a 4 de maio de 2025 pela Associação dos Amigos do Oriente Médio (AMO) na Síria e Turquia. A próxima história será publicada na terça-feira, 17 de junho.