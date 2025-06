Atentado em igreja de Damasco deixa mortos e feridos

Moradores e membros da defesa civil inspecionam os danos após uma explosão que atingiu a Igreja Mar Elias, de acordo com testemunhas, no bairro de Dweila, em Damasco, Síria, em 22 de junho de 2025. REUTERS/Firas Makdesi

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, sediado no Reino Unido, informou que 30 pessoas ficaram feridas ou morreram, mas o número exato não está claro. Alguns veículos de comunicação locais noticiaram que havia crianças entre as vítimas. Uma testemunha ocular relatou, em um vídeo amplamente compartilhado on-line, que um terrorista entrou na Mar Elias Church e começou a atirar nas pessoas antes de detonar o colete suicida que usava.

Vatican News

Um homem-bomba suicida detonou-se no domingo dentro de uma igreja lotada na Síria, matando pelo menos nove pessoas, informou a mídia estatal síria. A explosão em Dweil'a, nos arredores de Damasco, ocorreu enquanto as pessoas rezavam dentro da Igreja Mar Elias. A Agência SANA, citando o Ministério da Saúde, disse que pelo menos outras 15 pessoas ficaram feridas.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, sediado na Grã-Bretanha, diz que houve 30 feridos e mortos, mas não forneceu números exatos. Alguns meios de comunicação locais relataram que crianças estavam entre as vítimas.

O ataque foi o primeiro do tipo na Síria em anos e ocorre enquanto Damasco, sob seu governo islâmico de fato, tenta ganhar o apoio das minorias. Enquanto o presidente Ahmad al-Sharaa luta para exercer autoridade em todo o país, há preocupações sobre a presença de células adormecidas de grupos extremistas no país devastado pela guerra. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade imediatamente no domingo, mas o Ministério do Interior sírio informou que um extremista do grupo Estado Islâmico entrou na igreja, atirou nas pessoas presentes antes de se detonar com um colete explosivo, ecoando depoimentos de algumas testemunhas.

Um membro da defesa civil inspeciona os danos após uma explosão que atingiu a Igreja Mar Elias, de acordo com testemunhas, no bairro de Dweila, em Damasco, Síria, em 22 de junho de 2025. REUTERS/Firas Makdesi

Uma testemunha que se identificou como Rawad afirmou à Associated Press que viu o agressor acompanhado por outros dois que fugiram enquanto ele dirigia perto da igreja. "Ele estava atirando na igreja... então entrou na igreja e se explodiu".

O ministro da Informação sírio, Hamza Mostafa, condenou o atentando, chamando-o de ataque terrorista. "Este ato covarde vai contra os valores cívicos que nos unem", disse ele em uma publicação no X. "Reafirmamos o compromisso do Estado de envidar todos os seus esforços para combater organizações criminosas e proteger a sociedade de todos os ataques que ameacem sua segurança."

Forças de segurança e socorristas correram para a igreja. Sobreviventes em pânico lamentaram, enquanto uma senhora caiu de joelhos e começou a chorar. Uma foto divulgada pela mídia estatal síria SANA mostrou os bancos da igreja cobertos de escombros e sangue.

*Com Agências de Notícias