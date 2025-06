Vigário apostólico em Aleppo: há dor na Síria, mas não perdemos esperança

Igreja de Mar Ellias em Damasco, alvo de ataque terrorista no último domingo (AFP or licensors)

Após o ataque do último domingo a uma igreja greco-ortodoxa em Damasco, o bispo Hanna Jallouf expressou mais uma vez sua preocupação. "As pessoas estão com medo, muitas gostariam de deixar o país, mas as autoridades nos garantem que defenderão os cristãos. Tenho certeza de que o futuro será melhor do que o passado."

Vatican News

«Este ataque criou sérios problemas não apenas do ponto de vista da estabilidade social e econômica, mas também do ponto de vista da fé». O vigário Apostólico de Aleppo, dom Hanna Jallouf, em entrevista à mídia vaticana, manifestou seu pesar e também preocupação pelo ataque terrorista que, no último domingo, na capital síria, Damasco, atingiu a Igreja greco-ortodoxa Ortodoxa de Mar Elias, provocando a morte de mais de 20 fiéis reunidos no local sagrado para a celebração da Divina Liturgia.

Em evidência 24/06/2025 Pesar do Papa pelo atentado na igreja de Mar Elias, em Damasco Num telegrama assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, pelo atentado na igreja greco-ortodoxa situada no bairro de Dwelaa, na capital síria, o Papa expressa ...

«Se antes do ataque terrorista apenas 20% da população pensava em deixar o país, agora a porcentagem subiu para 90: as pessoas estão cada vez mais com medo», admitiu o bispo, que, no entanto, também explicou como o governo sírio lhe garantiu que as coisas continuarão a melhorar no futuro. «As autoridades — detalhou — pediram a todos os cristãos que mantenham a calma, pois suas vidas e seus bens serão defendidos e protegidos. Também garantiram a possibilidade de praticar a fé em plena liberdade. Temos realmente muita esperança".

Contra o medo

O bispo sírio-católico lançou então um apelo a todos os fiéis de seu vicariato: "Não tenham medo, certamente o futuro será melhor que o passado. Mas isso leva tempo, precisamos ser pacientes".

Neste meio tempo, o ataque do último domingo foi reivindicado pela organização extremista sunita "Saraya Ansar al-Sunna". O grupo, em uma publicação nas redes sociais, ameaçou "novos ataques". Segundo um porta-voz do Ministério do Interior, o autor do ataque foi preso juntamente com outros membros da organização. Uma grande quantidade de armas e explosivos também foi apreendida.

Em evidência 24/06/2025 Gugerotti: atentado na Síria quer forçar cristãos a deixar o Oriente Médio O prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, cardeal Claudio Gugerotti, expressa a proximidade da Igreja aos fiéis greco-ortodoxos atingidos pelo atentado contra a Igreja ...

Mais explosões

Nesta quinta-feira, perto de uma base militar localizada na costa do distrito de Jabla, ocorreu uma forte explosão, causando uma enorme coluna de fumaça. Ainda não está claro se a explosão foi causada por um ataque aéreo ou por um dispositivo explosivo colocado dentro da estrutura. Explosões violentas também foram relatadas na província de Latakia.