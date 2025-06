Sinodalidade é caminho “fora do qual tudo murcha”

“Deus criou o mundo para que pudéssemos estar juntos. ‘Sinodalidade’ é o nome eclesial desta consciência. É o caminho que exige que cada um reconheça a sua dívida e o seu tesouro, sentindo-se parte de um todo”, disse o Papa Leão XIV.

Rui Saraiva – Portugal

Jubileu 2025, Vigília de Pentecostes com os movimentos eclesiais, as associações e as novas comunidades: o Papa Leão XIV, na véspera de completar um mês da sua eleição para a cátedra de Pedro, destacou o tema da sinodalidade.

Caminho para reconhecer a dívida e o tesouro

Com a força do Espírito Santo, no sábado 7 de junho, o Santo Padre afirmou que sinodalidade é o nome eclesial para a consciência de que Deus criou o mundo para estarmos juntos.

“Deus criou o mundo para que pudéssemos estar juntos. ‘Sinodalidade’ é o nome eclesial desta consciência. É o caminho que exige que cada um reconheça a sua dívida e o seu tesouro, sentindo-se parte de um todo, fora do qual tudo murcha, mesmo o mais original dos carismas”, afirmou o Papa Leão.

Leão XIV, na sua homilia, começou por lembrar o “Espírito criador” invocado no cântico da Vigília. O Espírito Santo que é “o protagonista silencioso” da missão de Jesus.

“Nesta vigília de Pentecostes, estamos profundamente envolvidos na proximidade de Deus, pelo seu Espírito que une as nossas histórias com a de Jesus. Isto é, estamos envolvidos nas coisas novas que Deus faz, para que a sua vontade de vida se realize e prevaleça sobre os desejos de morte”, disse o Papa.

No Pentecostes há um “Espírito de unidade” que envolve “Maria, os Apóstolos, as discípulas e os discípulos”.

“No Pentecostes, Maria, os Apóstolos, as discípulas e os discípulos que estavam com eles foram investidos de um Espírito de unidade, que enraizou para sempre as suas diversidades no único Senhor Jesus Cristo. Não muitas missões, mas uma única missão. Não introvertidos e conflituosos, mas extrovertidos e luminosos. Esta Praça de S. Pedro, que é como um abraço aberto e acolhedor, expressa de modo magnífico a comunhão da Igreja, vivida por cada um de vós nas diversas experiências associativas e comunitárias, muitas das quais representam frutos do Concílio Vaticano II, sublinhouì.

Com o Espírito um povo em movimento

O Papa Leão recordou a tarde da sua eleição, a 8 de maio, quando olhou para a multidão na Praça de S. Pedro e sentiu a emoção de ver o povo de Deus ali reunido. “Lembrei-me da palavra ‘sinodalidade’, que expressa muito bem o modo como o Espírito molda a Igreja”, revelou o Papa.

"Na tarde da minha eleição, olhando com emoção para o povo de Deus aqui reunido, lembrei-me da palavra ‘sinodalidade’, que expressa muito bem o modo como o Espírito molda a Igreja. Nessa palavra, ressoa o syn – o “com” – que constitui o segredo da vida de Deus. Deus não é solidão. Deus é em si mesmo “com” – Pai, Filho e Espírito Santo – e é Deus connosco. Ao mesmo tempo, sinodalidade recorda-nos o caminho – odós – porque onde está o Espírito, há movimento, há caminho. Somos um povo em caminho”, declarou o Santo Padre.

Um povo que caminha em conjunto, mas “num mundo dilacerado e sem paz”, lembrou o Papa. Mas é aí que o Espírito Santo nos educa verdadeiramente a caminhar juntos. O Santo Padre lançou o desafio de não sermos predadores, mas peregrinos “harmonizando os nossos passos com os passos dos outros”.

“Não mais cada um por si, mas harmonizando os nossos passos com os passos dos outros. Não consumindo o mundo com voracidade, mas cultivando e cuidando dele, como nos ensina a Encíclica ‘Laudato Si’”, salientou o Santo Padre.

Precisamente, citando o texto da Encíclica “Laudato Sí”, o Papa Leão afirmou que a “história toma forma somente na modalidade do reunir-se, do viver juntos”.

“O Espírito de Jesus muda o mundo porque muda os corações”, referiu o Papa acrescentando que o Espírito Santo “inspira, realmente, aquela dimensão contemplativa da vida que rejeita a autoafirmação, a murmuração, o espírito de contenda, o domínio das consciências e dos recursos”.

O Santo Padre apontou ainda que a liberdade está onde está o “Espírito do Senhor”. “Onde isso acontece há alegria e esperança”, afirmou.

O Papa Leão assinalou que promover a evangelização é percorrer o caminho das bem-aventuranças, “uma estrada que percorremos juntos”, “famintos e sedentos de justiça, pobres de espírito, misericordiosos, mansos, puros de coração, construtores da paz”, disse o Papa.

Na conclusão da sua reflexão na Vigília de Pentecostes, o Papa reforçou a importância sinodal da obediência ao Espírito como certeza de futuro.

“Os desafios que a humanidade enfrenta serão menos assustadores, o futuro menos sombrio e o discernimento menos difícil, se juntos obedecermos ao Espírito Santo!”, concluiu o Santo Padre.

Fazer redes para não sermos solitários

Na manhã de domingo, 8 de junho, o Papa Leão XIV celebrou Missa na Praça de S. Pedro e lembrou que o Espírito Santo abre fronteiras dentro de nós para que orientemos a nossa vida para o amor. Para que a presença de Deus desfaça a nossa dureza de coração, o nosso fechamento, egoísmo e “medos que nos bloqueiam”. Em suma, o Espírito Santo desafia o nosso individualismo para que não sejamos “viajantes perdidos e solitários”.

“O Espírito Santo vem para desafiar, em nós, o risco de uma vida que se atrofia, sugada pelo individualismo. É triste observar como num mundo onde se multiplicam as oportunidades de socialização, corremos o risco de ser paradoxalmente mais solitários, sempre conectados, mas incapazes de ‘fazer redes’, sempre imersos na multidão, mas permanecendo viajantes perdidos e solitários”, declarou o Papa.

Na sua homilia, o Santo Padre lembrou que o Espírito Santo “alarga as fronteiras” das relações, abrindo à fraternidade, que “é um critério decisivo também para a Igreja”. Para que não haja divisões, mas diálogo e acolhimento na diversidade.

“O Espírito alarga as fronteiras das nossas relações com os outros e nos abre à alegria da fraternidade. E esse é um critério decisivo também para a Igreja: só somos verdadeiramente a Igreja do Ressuscitado e discípulos de Pentecostes se entre nós não houver fronteiras nem divisões, se na Igreja soubermos dialogar e acolher-nos mutuamente, integrando as nossas diversidades, e se, como Igreja, nos tornarmos um espaço acolhedor e hospitaleiro para todos”, afirmou o Papa.

Recordemos que sobre o processo sinodal que está em fase de aplicação, foi publicada uma Carta a 15 de março de 2025 pela Secretaria Geral do Sínodo, aprovada pelo Papa Francisco, que propõe um “processo de consolidação do caminho já percorrido” entre 2021 e 2024.

Um documento, que vem no seguimento da publicação das conclusões do Sínodo em outubro de 2024 e que propõe um trabalho a iniciar em 2025 nas igrejas locais e com uma conclusão em Assembleia Eclesial em Roma no ano 2028.

Laudetur Iesus Christus

