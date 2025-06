Schoenstatt: peregrinação internacional a Roma para o Jubileu dos Movimentos

Emoção e expectativa entre os integrantes do Movimento para o primeiro encontro presencial com o Papa Leão XIV, neste final de semana.

Karen Bueno - Schoenstatt

“Parece-me muito providencial que o nosso novo Santo Padre tenha assumido o seu cargo precisamente agora, antes do Pentecostes, e que esteja celebrando esta grande festa da Igreja com os movimentos eclesiais”, destaca Agathe Hug, da Alemanha. Ela e muitos outros peregrinos do Movimento Apostólico de Schoenstatt se mobilizaram para estar em Roma neste final de semana, entre 7 e 8 de junho, para o Jubileu dos Movimentos, Associações e Novas Comunidades.

Roma já está tomada por diversos integrantes de carismas eclesiais de todo o mundo. A Sra. Hug pontua: “Eu pertenço, com convicção e entusiasmo, ao Movimento Internacional de Schoenstatt. Mas estou convencida de que são necessários outros carismas para que a Igreja seja ‘completa’. E acredito que o Espírito Santo, que esperamos em Pentecostes e que é tão importante para o nosso tempo, pode e quer agir através dos movimentos espirituais. Conhecer e vivenciar todos eles, dá esperança para o futuro e coragem para continuar a caminhar todos os dias no nosso mundo secular”.

800 schoenstattinos e a Presidência Internacional estão presentes

Cerca de 800 membros do Movimento de Schoenstatt estão participando do Jubileu. Entre eles, também está a Presidência Internacional, que é o órgão oficial que representa toda a Obra. A Presidência é formada pelos superiores dos Institutos Seculares, por dirigentes gerais das Uniões Apostólicas e pela Coordenação Internacional do Movimento.

O Pe. Alexandre Awi Mello, presidente da Presidência, comenta a participação expressiva dos membros do Movimento: "A presença de schoenstattianos, vindos de muitas partes do mundo, junto com toda a Presidência Internacional de Schoenstatt, tem um significado especial. Acreditamos que os movimentos eclesiais são uma bênção, um verdadeiro dom do Espírito para a Igreja e o mundo de hoje. Por isso decidimos participar juntos deste jubileu. Unir-nos aos movimentos neste encontro com o Papa Leão XIV é uma forma de renovar nosso compromisso com a Igreja, no espírito do ‘dilexit ecclesiam’, ou seja, do ‘amor à Igreja’ que vem do nosso Fundador. Voltaremos fortalecidos e enviados para continuar vivendo nosso carisma de forma criativa para responder aos desafios do mundo atual."

Peregrinos da Esperança: A caminho da Basílica de São Pedro

No dia 7, os membros do Movimento farão uma peregrinação a pé até a Basílica de São Pedro, para participar da vigília de Pentecostes. “Queremos fazer parte desta grande família carismática da Igreja e encontrar-nos com o Santo Padre Leão XIV”, salienta o Pe. Arkadiusz Sosna, da Coordenação Internacional de Schoenstatt.

A caminhada terá um percurso de 2,5 km, partindo da Igreja Paroquial dos Santos Francisco e Catarina, Padroeiros da Itália.

Coroação internacional

Outro evento que envolve todo o Movimento internacional é a coroação de Nossa Senhora, no dia 9 de junho. Peregrinos de várias partes da Itália e de diversos países são esperados no Santuário Matri Ecclesiae, em Belmonte, Roma.

A Mãe de Deus será coroada como “Rainha Mãe da Igreja”, neste local que é um centro internacional de peregrinações do Movimento. O reitor do Santuário, Arcebispo Dom Ignazio Sanna, diz que “a inauguração deste Santuário Internacional confiou à Família de Schoenstatt uma grande missão”, que, segundo ele, é “levar Schoenstatt ao coração da Igreja e levar a Igreja ao coração de Schoenstatt.” Com este Santuário, e coroando Maria, queremos “levar nosso carisma ao coração da cristandade, para contribuir com sua tradição, sua pedagogia, sua espiritualidade, para criar caminhos de santidade cotidiana e modelos pessoais de radicalidade evangélica”, explica o arcebispo Sanna.

Ao encontro do Santo Padre

Entusiasmo não falta para viver esses dias de encontro e emoção: “De alguma forma, tenho a percepção de que, em nosso atual Santo Padre, temos algo como um mediador dos dons do Espírito Santo e também algo como um ‘aliado’ que trabalha junto aos movimentos espirituais pela renovação da Igreja no Espírito Santo. Juntos somos fortes e juntos podemos renovar o mundo na força do Espírito Santo! Expectativas muito altas? – Somos ‘peregrinos da esperança’ – não apenas em 2025”, conclui Agathe Hug.