Bento Gonçalves: 147 anos de Festa de Santo Antônio e 150 da imigração italiana no RS

A próxima sexta-feira, 13 de junho, marca o dia festivo da 147ª Festa de Santo Antônio em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E sabia que o quadro que deu início à festa religiosa mais antiga da Imigração Italiana está no Santuário Santo Antônio? Trazido de Pádua, na Itália, em 1878, o quadro de Santo Antônio foi recentemente restaurado e estará exposto à veneração na festa em honra ao Padroeiro de Bento Gonçalves.

Que Santo Antônio é invocado por muita gente, todos os dias, e em várias partes do mundo, já sabemos. São pedidos de intercessão para encontrar coisas perdidas, para ter pão na mesa, para recuperar a saúde ou, ainda, encontrar alguém para construir uma família.

Mas que foi um quadro, que está no Santuário Santo Antônio de Bento Gonçalves, que deu início à festa religiosa mais antiga da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, nem todo mundo sabe. Pois então, em janeiro de 1878, o padre Giovanni Menegotto, do clero da Diocese de Pádua, trouxe da Itália uma estampa de Santo Antônio e foi ao redor dela que a comunidade da antiga colônia Dona Isabel começou a festejar.

O quadro que veio da Itália pelo Pe. Giovanni Menegotto, do clero da diocese de Pádua (© Felipe Padilha)

São 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul celebrados neste 2025 e, apenas três anos depois, a comunidade já tinha um Padroeiro: Santo Antônio. A primeira festa em honra a Santo Antônio em Bento Gonçalves foi celebrada pelo padre Giovanni Menegotto, em 13 de junho de 1878.

A escolha do Santo como padroeiro do município está muito ligada à chegada dos imigrantes italianos que trouxeram a devoção da Itália. Venerado no mundo inteiro pela espiritualidade da busca, da viagem, de morrer pelo amigo, do pão dos pobres, da paz e do bem. O quadro foi restaurado em 2023 e está exposto à veneração no mesmo local que vai celebrar a 147ª Festa na próxima sexta-feira, 13 de junho.

Catequizandos materializaram lema da festa com maquetes

A 147ª Festa de Santo Antônio, que tem seu ponto alto no dia 13 de junho de 2025, traz o lema “Pelo olhar de Santo Antônio contemplamos a criação”. O mote está em comunhão com a Campanha da Fraternidade 2025, proposta pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) a partir do tema “Fraternidade e Ecologia Integral”.

A cada ano, a comissão de festeiros e festeiros jovens, trabalha em parceria com a coordenação da Animação Bíblico-Catequética da Paróquia Santo Antônio para preparar as ações que envolvam os catequizandos nos festejos. A 147ª edição teve seu lema concretizado a partir de maquetes produzidas pelas turmas da Iniciação à Vida Cristã.

A construção das miniaturas envolveu a Catequese do Centro e das comunidades da Paróquia. Divididos a partir das etapas, algumas turmas prepararam maquetes que ilustraram milagres por intercessão de Santo Antônio, enquanto outros catequizandos retrataram o lema dos festejos.

Antes, porém, de confeccionarem as maquetes tendo como matéria-prima materiais reciclados ou elementos que podem ser reutilizados, os catequizandos aprenderam, em seus encontros, sobre a vida, missão e virtudes do Padroeiro de Bento. Em todas as comunidades, ao longo da programação das visitas da imagem de Santo Antônio e dos festeiros, as obras foram apresentadas ao povo de Deus que participou das celebrações.

As maquetes dos catequizandos para a Festa de Santo Antônio (© Felipe Padilha)

Para o pároco da Paróquia Santo Antônio, padre Volmir Comparin, a celebração do Padroeiro de Bento Gonçalves é um marco histórico e um sinal para as novas gerações. “Tudo começou com um quadro. Poderia ser outro padroeiro, mas como um sinal de Deus, Santo Antônio foi trazido da Itália e acompanha nosso povo desde 1878. E quanta gente se doou ao longo de 147 anos para que essa devoção se mantivesse forte e os fiéis pudessem encontrar aqui um alento, um consolo, um incentivo para suas vidas. Que essa festa perdure por muitos e muitos anos, seguindo o exemplo de Santo Antônio, cuidando da criação, cultivando boas relações e trabalhando pelo bem comum”.

Saiba como participar da 147ª Festa de Santo Antônio, em Bento Gonçalves

A próxima sexta-feira, 13 de junho, marca o dia festivo da 147ª Festa de Santo Antônio. Para às 06h está programada a alvorada festiva, com o toque dos sinos do Santuário, no centro de Bento Gonçalves.

As Missas serão celebradas às 07h, 08h30min, 10h, 15h e 18h. Às 15h, a Missa será campal e presidida pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, seguida de procissão com a imagem do Padroeiro pelas ruas centrais da cidade. Às 18h, a Missa em ação de graças também marcará a apresentação dos casais festeiros de 2026. Todas as Missas serão transmitidas pelas redes sociais da Paróquia Santo Antônio e diversas rádios e canais de televisão. Às 10h, a celebração terá transmissão ao vivo pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul - Canal 41,1 digital.

Ao meio-dia, no Salão Paroquial, será servido o almoço festivo. Restam ainda alguns ingressos ao valor individual de R$ 85,00. Eles podem ser adquiridos com os casais festeiros e festeiros jovens da 147ª Festa Santo Antônio e na Secretaria Paroquial. O cardápio terá: sopa de capeletti, lesso, piem, churrasco, frango, salada verde, maionese e pão, além de vinho branco e tinto, refrigerante Fruki, suco, água com e sem gás e sagu e creme, de sobremesa.

No pátio do Santuário Santo Antônio, equipes estarão distribuindo os tradicionais pãezinhos de Santo Antônio. Ao todo, 30 padarias e supermercados da cidade farão a doação dos mais de 50 mil pãezinhos que estarão à disposição dos fiéis. Além disso, os frades franciscanos estarão à disposição para bênçãos individuais e confissões.

A festa está programada para a próxima sexta-feira, 13 de junho

Programação do dia 13 de junho

06h - Alvorada Festiva com o toque dos sinos

07h - Missa no Santuário Santo Antônio

08h30min - Missa no Santuário Santo Antônio (Rádio Difusora 890AM e FM 97,3)

10h - Missa no Santuário Santo Antônio (TV Canção Nova RS - Canal 41,1 Aberta)

12h - Almoço Festivo no Salão Paroquial

15h - Missa Campal, em frente ao Santuário Santo Antônio (Rádio Difusora 890AM e FM 97,3 e Rádio Miriam Caravaggio FM 95,7)

16h - Procissão com a imagem de Santo Antônio (ruas General Gomes Carneiro, Barão do Rio Branco e Cândido Costa, retornando pela Marechal Deodoro, até o Santuário Santo Antônio)

18h - Missa em ação de graças no Santuário Santo Antônio, com apresentação dos festeiros de 2026

Todas as Missas serão transmitidas pelas redes sociais da Paróquia Santo Antônio. O Dia Festivo terá acompanhamento agentes das forças de segurança da Secretaria Municipal de Segurança Pública, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DMT), Guarda Civil Municipal (GCM), bem como a Brigada Militar e a Polícia Civil, além da vigilância privada da Paróquia. Além disso, as secretarias da Saúde, com a cedência de ambulância e equipe de enfermagem, de Cultura, com a cedência do palco, Viação e Obras Públicas, com a montagem da estrutura, Gestão Integrada e Mobilidade Urbana, com a logística de trânsito, de Meio Ambiente, com a limpeza, bem como a Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana. Em caso de chuva, a programação de Missas permanece, sendo realizada a celebração campal no interior do Santuário e cancelada a procissão.

