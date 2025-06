Santuário: corredores de 18 estados participam da Corrida Mãe Aparecida

Superação, fé e tradição marcam a Corrida Mãe Aparecida deste ano.

Carla Moura – A12

Neste sábado (14), o Santuário Nacional recebe atletas de diversos estados do país para a tradicional “Corrida Mãe Aparecida”. Com o tema “Aqui se vive o Ano Santo”, o evento demonstra profunda sintonia com o Vaticano, que na mesma data celebra o Jubileu dos Esportistas. A programação tem início às 18h, com uma missa no Altar Central, e a largada acontece às 20h30, no Pátio das Palmeiras, com uma bênção especial dos Missionários Redentoristas.

A corrida 2025 e a crescente participação

A Corrida Mãe Aparecida é um evento promovido pelo Santuário Nacional, em parceria com a Xtry Marketing Esportivo. Ao todo, 5.500 atletas, entre profissionais e amadores, se inscreveram para a prova, aceitando o desafio em prol da saúde e também como uma demonstração de fé e devoção a Nossa Senhora Aparecida.

Os participantes vêm de 18 estados diferentes do Brasil, o que evidencia a importância crescente do evento e sua consolidação no calendário dos atletas. Como corredores da região norte e nordeste:

Amazonas – 2.703 km até Aparecida

Amapá – 2.609 km até Aparecida

Pará– 2.393 km até Aparecida

Ceará) – 2.236 km até Aparecida

Paraíba– 2.066 km até Aparecida

Pernambuco – 1.977 km até Aparecida

Além desses, marcaram presença participantes dos seguintes estados: Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

Esse alcance nacional reforça o caráter especial da Corrida, que une esporte, fé e devoção em um único momento de celebração e amor a Senhora Aparecida.

A edição deste ano conta com uma novidade: além das categorias já tradicionais, como a caminhada participativa de 4 km e corrida competitiva de 4 km, a corrida de 8 km foi ampliada para 9 km. O grande destaque é que um trecho deste 1 km será realizado na área externa da Basílica de Aparecida, na Avenida Getúlio Vargas, proporcionando aos participantes uma experiência ainda mais especial. Todos os atletas inscritos que concluírem a prova recebem uma medalha de participação no evento.

O Kit Atleta

A entrega do kit acontece na Tribuna Dom Aloísio Lorscheider, na sexta-feira (13), das 13h30 às 18h, e no sábado (14), das 9h às 18h, com a necessidade de apresentar um documento com foto e também o comprovante de inscrição. Os kits do atleta contem, mochila-saco, camiseta de manga longa, squeeze, medalha e uma dezena de terço.

Infraestrutura do evento

Pensando sempre na acolhida e na experiência de fé de cada visitante, o Santuário Nacional se mobiliza para receber os atletas com uma infraestrutura completa no dia da corrida. Na região da largada, os participantes contam com sanitários e guarda-volumes, garantindo conforto e segurança.

Ao longo do percurso, estão distribuídos quatro pontos de hidratação, além da presença de vinte e seis brigadistas e quatro bombeiros. Há também suporte médico com três ambulâncias básicas, uma ambulância UTI e duas motolândias, que possibilitam atendimento rápido em caso de necessidade.

Uma Tenda de Apoio também fica disponível para acolhimento e primeiros socorros. Para maior conforto dos acompanhantes, é montada uma praça de alimentação com food trucks no Pátio das Palmeiras, oferecendo opções variadas durante e após a corrida.

Assessoria de Imprensa

A Assessoria de Imprensa do Santuário Nacional está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e auxiliar na produção de materiais jornalísticos. As solicitações de credenciamento de imprensa devem ser feitas com, no mínimo, 24 horas de antecedência, através dos seguintes contatos:

• WhatsApp: (12) 99776-2337

• E-mail: sala.imprensa@santuarionacional.com