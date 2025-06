Salesian Missions: ajuda concreta aos ucranianos

Eletricidade e aquecimento para as comunidades salesianas graças a Salesian Missions.

Vatican News

As comunidades salesianas na Ucrânia puderam arcar com os custos de calefação e eletricidade durante o inverno graças ao apoio financeiro de Salesian Missions (Procuradoria Missionária Salesiana) com sede em New Rochelle-NY, EUA. Os beneficiários do projeto incluem crianças e jovens, pessoas com deficiências e doenças crônicas, idosos e mulheres grávidas que vivem nas comunidades salesianas de Zhytomyr, Peremyshlyany, Korostyshev, Bibrka e Odessa.

Em Korostyshev, o suporte financeiro possibilitou que os salesianos quitassem as despesas com aquecimento e mantivessem as instalações paroquiais e o centro juvenil, oferecendo um ambiente acolhedor para mais de 400 pessoas. Em Peremyshlyany, a comunidade salesiana conseguiu cobrir os custos e prevenir o risco de falta de energia, prestando assistência pastoral e social aos deslocados internos e aos habitantes locais.

As doações em dinheiro também auxiliaram a escola de ensino médio Vsesvit, de Zhytomyr, custeando as mensalidades, a compra de diesel para o gerador de reserva e a manutenção do mesmo, garantindo o funcionamento da escola ao longo do inverno. De maneira semelhante, a escola cristã Narnia, localizada em Odessa, conseguiu manter as atividades durante o inverno, graças ao apoio que cobriu as despesas de energia elétrica.

Por fim, em Bibrka, o financiamento dos doadores garantiu a segurança energética de longo prazo ao financiar as contas de gás e a instalação de um sistema solar. Esse último garante o fornecimento ininterrupto de energia ao prédio que abriga o oratório e a sala de catequese, mesmo em caso de apagão. Além disso, o sistema solar reduz os custos operacionais, contribuindo para a sustentabilidade.

Eva, aluna do ensino médio do colégio Vsesvit, foi uma das beneficiárias da ação. Apesar de enfrentar os desafios de viver em uma região afetada pela guerra, Eva mantém-se dedicada aos estudos, ao voluntariado, às atividades criativas e ao convívio com os colegas. E afirma que, apesar de a cidade ser relativamente tranquila em comparação com as áreas do leste da Ucrânia, a ameaça constante de bombardeios russos, interrupção no fornecimento de energia e desafios emocionais são parte integrante da rotina diária.

"Procuramos viver normalmente, embora a preocupação seja constante. A escola se tornou não apenas um local de estudo, mas um segundo lar: um ambiente seguro e acolhedor onde posso aprender e crescer".

Os objetivos futuros de Eva são aprimorar suas habilidades em design visual e fotografia, bem como dar continuidade ao seu trabalho voluntário. Com o apoio financeiro dos doadores, Eva e seus colegas de classe podem dar continuidade às suas atividades graças ao fornecimento constante de energia elétrica.

Fonte: Salesian Missions