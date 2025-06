RCA: bispos de Bangassou pedem fim da violência na diocese

Na República Democrática do Congo, agentes da UNHCR orientam refugiados da República Centro Africana (AFP or licensors)

Vatican News com Agência Fides

"Nós, bispos de Bangassou, juntamente com toda a comunidade católica, estamos profundamente preocupados com a violência que afeta Haut Mbomou”, escrevem em uma carta lida durante as Missas paroquiais celebradas no domingo, 8 de junho, os bispos de Bangassou, dom Juan José Aguirre e dom Aurelio Gazzera, no sudeste da República Centro-Africana.

“Não podemos aceitar que o sudeste do nosso país, a República Centro-Africana, seja palco de violência de todos os tipos, uma terra de onde as pessoas fogem, uma terra de desolação”, escrevem os prelados. “Lamentamos as dezenas de mortes nas últimas semanas”.

Na carta, dom Aguirre e dom Gazzera recordam que “o sudeste está de luto há décadas, uma terra cobiçada e explorada primeiro pelos Tongo-Tongo do LRA, depois pelos Seleka e, por fim, pelos Azande Ani Kpi Gbe. Este último movimento, nascido para proteger a população da violência da UPC e de outros ex-grupos armados, corre o risco de se tornar um perigo para a própria população”.

O Exército de Resistência do Senhor (Lord’s Resistance Army LRA) é um movimento de guerrilha nascido em Uganda que semeou morte e destruição nesta parte da África Central durante vários anos. Seleka, por outro lado, agrupa uma série de milícias nascidas durante a guerra civil em 2012, enquanto a UPC (Unité pour la Paix en Centrafrique) é um grupo nascido em 2014 de uma cisão da Seleka.

Mais recentemente, mercenários do grupo militar privado russo Wagner juntaram-se a esses grupos, que operam formalmente em apoio às Forças Armadas Centro-Africanas (FACA), mas que foram responsáveis ​​por graves atos de violência contra civis inocentes.

“Nas últimas semanas, choramos pelos mortos: das Forças de Segurança Interna, bem como de civis; “civis baleados, feridos, torturados e massacrados com total impunidade”, denunciam os bispos Aguirre e Gazzera. “Choramos com os milhares de civis forçados a fugir de Zemio, Mboki e Djema, incluindo dezenas de milhares que se dirigiam à República Democrática do Congo. Choramos com as aldeias bombardeadas, saqueadas e queimadas”.

“Tudo isso deve acabar: a violência não vai acabar. Pelo contrário! A violência só gera mais violência, divisão e miséria, ódio, desconfiança e, em última análise, um círculo vicioso de vingança”, alertam os dois prelados africanos.

“Pedimos a todas as partes envolvidas: Azande Ani Kpi Gbe, FACA, Wagner e a população, que ponham fim à violência e se comprometam para que esta região remota e isolada, sem estradas nem comunicações, possa viver em paz e se tornar uma terra onde cada mulher, cada homem, cada criança, cada jovem possa olhar para a vida e para o futuro com esperança”.

“A Igreja Católica, que nas últimas semanas abriu as portas das Missões de Zemio, Mboki e Obo, está sempre pronta e disponível para acolher os de boa vontade em torno de uma mesa de debate e para trabalhar pela paz, reconciliação e desenvolvimento na região”, recordam os bispos.

“Não é tempo de guerra, mas de diálogo! Já não é tempo de violência, mas de escuta! Não é tempo de nos abandonarmos a suspeitas, ressentimentos, acusações genéricas e ciúmes, mas de ouvir os pobres que clamam e pedem paz! Rezemos e imploremos a paz. Mas somos mulheres e homens de paz, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações. A paz esteja convosco!”, concluem.