Violência obriga missionárias beneditinas a fechar instalações no Vale Kerio, Quênia

Vatican News com Agência Fides

As Irmãs Beneditinas Missionárias do Priorado do Sagrado Coração fecharam todas as suas instalações no Vale do Kerio, no Quênia, após os contínuos atos de violência que ocorrem diariamente na região. As próprias missionárias, por meio de uma nota divulgada em suas redes sociais, anunciaram, "com efeito imediato", o fechamento da missão "por tempo indeterminado".

A decisão, segundo o texto assinado pela Irmã Rosa Pascal OSB, Prioresa das Irmãs Beneditinas Missionárias, foi tomada "após o assassinato do Pe. Alloy Bett, pároco de São Mathias Mulumba e a contínua instabilidade na região. Isso afetou negativamente nosso trabalho missionário", causando "traumas mentais, emocionais e psicológicos às nossas irmãs" e, consequentemente, "a impossibilidade de realizar serviços essenciais devido à falta de pessoal que está abandonando a área".

Daí a decisão de "fechar nossas estações missionárias por tempo indeterminado, até que a área esteja segura para o serviço". Esta ação, afirma a nota, “visa garantir a segurança de nossas irmãs que trabalham na região, de nossos funcionários e daqueles que visitam nossa missão para diversos serviços”, ao mesmo tempo em que “insta o governo a encontrar uma solução duradoura para a paz na área, incluindo o desarmamento de civis”. Entre as instalações fechadas está também o Hospital da Missão de Chesongoch.