SOS de oração pelos sacerdotes direto da Polônia

Há 26 anos que a iniciativa une milhares de leigos e presbíteros em oração pelos sacerdotes. Trata-se da Missão Betânia de Apoio aos Sacerdotes que oferece muitas formas de cuidado espiritual e de acompanhamento ao clero no seu ministério. «Como fiéis, esquecemo-nos de rezar pelos sacerdotes, e é mais fácil insistir nos seus erros e nas acusações que lhes são feitas», afirma Daria Tyborska da Congregação das Irmãs da Família Betânia.

Karol Darmoros

A Missão Betânia de apoio aos sacerdotes foi fundada a 4 de fevereiro de 1999 por iniciativa da irmã Gabriela Bassista que, ouvindo a alegria e as preocupações dos sacerdotes, lhes respondeu com a oração. A primeira Adoração ao Santíssimo Sacramento que lhes foi dedicada gerou uma comunidade de 8 pessoas que se comprometeram a rezar em particular por um sacerdote durante toda a vida. Hoje a missão tem mais de 8.800 membros e é liderada pela Congregação das Irmãs da Família Betânia, cujo carisma sacerdotal vem do seu fundador, o Servo de Deus Pe. Józef Małysiak. «O carisma das Irmãs de Betânia baseia-se no apoio aos sacerdotes através da oração e da ajuda no trabalho pastoral», explicou a Irmã Daria Tyborska.

Responsabilidade pela Igreja

A Missão Betânia quer chamar a atenção para a necessidade de uma mudança na abordagem da responsabilidade pela Igreja. «Habituamo-nos ao fato de que é o domínio dos padres e do clero, e que os leigos estão menos empenhados. Felizmente esse pensamento já está mudando - e está mudando na nossa oração e através dela», observou a Irmã Daria Tyborska. A Missão Betânia de apoio aos sacerdotes mostra assim que os fiéis sustentam os sacerdotes na sua santidade e vocação. «Tal como os sacerdotes são responsáveis por nós; nós, como fiéis, somos responsáveis pelos nossos sacerdotes», acrescentou à correspondente da Rádio Vaticana-Vatican News.

Comunidade de oração pelos sacerdotes

A Missão Betânia de apoio aos sacerdotes reúne tanto leigos, amigos dos sacerdotes, suas famílias, amigos, pessoas de boa vontade, quanto o clero. «Sim, os sacerdotes rezam uns pelos outros, os bispos e as pessoas de Vida Consagrada também rezam», sublinhou a Irmã Daria. A cada membro é confiado um sacerdote por quem deve rezar, tornando-se a sua “sombra”, apoiando-o discretamente com a oração ao Espírito Santo e à Mãe de Deus. Os participantes recebem um cartão de membro, o livro de orações da Missão Betânia para apoiar os sacerdotes e uma fotografia de recordação para o sacerdote, se rezarem por um eclesiástico que escolheram.

Por que vale a pena rezar pelos sacerdotes?

A Irmã Daria também sublinhou a necessidade de rezar pelos sacerdotes devido à situação atual. «Como crentes, esquecemo-nos um pouco disso, tiramos a responsabilidade da Igreja dos nossos ombros, impondo este jugo de idealidade aos sacerdotes», disse ela, citando São João Maria Vianney, o cura d’Ars, que tinha dito: «temos os sacerdotes que obtemos com a oração». A religiosa de Betânia é da opinião que, embora os meios de comunicação social apontem frequentemente as fraquezas dos sacerdotes, os fiéis não devem justificar-se com essas mensagens para abandonar o apoio ao clero. «Permitimo-nos pensar: será que precisamos mesmo deste sacerdócio na Igreja? E isso já é uma forma muito má de duvidar da presença de Cristo nos sacramentos e na Igreja. Hoje, Deus chama-nos de novo a descobrir que o sacerdócio é santo acima de tudo o que é fraco e frágil e que é atual, que a sua misericórdia é atual», sublinhou a Ir. Daria Tyborska.

Várias formas de apoio

A Missão Betânia de apoio aos sacerdotes oferece muitas iniciativas que concretizam o seu carisma principal. “Intenções de oração pelos sacerdotes” é um livro on-line para o qual os fiéis e os próprios sacerdotes enviam pedidos de oração, levados pelas irmãs diante do Santíssimo Sacramento. O “Ofício das Intenções do Missal”, por outro lado, permite pedir Missas pelos sacerdotes, tanto vivos como falecidos. Os “domingos sacerdotais” são encontros nas paróquias onde as irmãs dão testemunho da oração pelos sacerdotes, mostrando a beleza do seu ministério. Os “Grupos de Oração da Missão Betânia de apoio aos sacerdotes” organizam a adoração na primeira quinta-feira do mês e o “serviço de emergência SMS para os presbíteros”, que permite aos sacerdotes pedir orações por mensagem de texto.