Irmãs de Maria ajudam jovens para interromper ciclo de pobreza na Tanzânia

Na Tanzânia, onde as dificuldades financeiras mantêm muitas crianças e jovens fora da escola, as Irmãs de Maria estão trabalhando para interromper esse ciclo, proporcionando educação e formação profissional gratuitas e de alta qualidade para garantir um futuro melhor.

Sarah Pelaji

Embora a Tanzânia seja a segunda maior economia da África Oriental, continua sendo um país de baixos rendimentos e muitos dos seus cidadãos enfrentam dificuldades econômicas diárias. Para muitas famílias, o acesso a uma educação holística está acima das suas possibilidades. As Irmãs de Maria, uma congregação religiosa internacional fundada pelo bispo Aloysius Schwartz em 1964, conhecida pelo compromisso em favor das crianças desfavorecidas em todo o mundo, assumiram a missão de trabalhar com algumas das crianças vulneráveis da Tanzânia.

As Irmãs de Maria estão empenhadas em proporcionar aos alunos uma instrução de qualidade e com oportunidades que os preparem aos desafios da vida real no futuro. Em 2019, as Irmãs de Maria abriram uma escola para moças, na sua maioria oriundas de famílias pobres, em Kisarawe, no território da Arquidiocese de Dar es Salaam. Inicialmente ofereciam o ensino básico, a escola ampliou-se em 2024 para incluir o ensino avançado (módulos 5 e 6). Atualmente, há 1029 alunos inscritos nesta instituição.

As Irmãs de Maria também oferecm outras competências para um futuro emprego, como o ensino de música

As moças recebem uma educação completa, em conformidade com as normas governamentais, incluindo disciplinas acadêmicas. A escola é um ambiente educativo que permite que as meninas vivam uma infância normal: fazer amizades, praticar esporte e explorar novos passatempos, ao mesmo tempo que adquirem competências práticas para um futuro emprego.

Creche e Centro de Formação de Kiluvya

As Irmãs de Maria iniciaram uma formação profissional em Kiluvya para jovens mulheres que abandonam a escola por várias razões

Em 2022, as Irmãs de Maria abriram o Kiluvya Nursery and Training Centre, que oferece cuidados infantis em estilo montessoriano a 90 crianças, além de formação profissional certificada a 110 jovens mulheres que abandonam a escola por várias razões. Essa estrutura tem por objetivo responsabilizar as jovens e preparar as crianças para a escolaridade futura.

As Irmãs de Maria abriram a creche em Kiluvya, que oferece cuidados no estilo montessoriano

A cidade dos Dodoma Boys

Em março de 2025, as religiosas festejaram a inauguração de um novo dormitório e ginásio em Dodoma Boys Town, que cuida de meninos provenientes de ambientes pobres.

O dormitório e o ginásio das irmãs em Dodoma Boys Town, que acolhe meninos de famílias com dificuldades

Participaram do evento figuras proeminentes, incluindo o ministro da Educação da Tanzânia; dom Beatus Kinyaiya, arcebispo de Dodoma; o cardeal Protase Rugambwa, arcebispo de Tabora; e um representante da vice-presidência do país.

A escola oferece uma formação acadêmica e profissional de qualidade. Dispõe de um laboratório de informática e de uma padaria, que proporcionam aos alunos competências em tecnologia e panificação. O objetivo é prepará-los para oportunidades de emprego decorosos após a graduação.

Os meninos recebem educação gratuita na cidade de Dodoma Boys

Colaboração e sensibilização

Uma aluna mostra os seus livros da "St. Mary School", na cidade de Kisarawe Girls

As Irmãs de Maria trabalham em estreita colaboração com o Ministério da Educação, da Ciência e da Tecnologia da Tanzânia, recebendo todo o apoio para alargar o acesso à educação. Os seus programas servem atualmente 1.583 crianças e jovens mulheres em toda a Tanzânia.

Uma das diretoras da escola feminina de Kisarawe, Irmã Merry Jane Talines, destaca a importância da educação das meninas como meio de emancipação. Ela explicou que, em sociedades tradicionais como a da Tanzânia, as mulheres ainda enfrentam restrições e são condicionadas por papeis domésticos e até por casamentos precoces. A educação das meninas é crucial para permitir que participem plenamente na sociedade, obtenham um rendimento e tirem as suas famílias da pobreza.

Ele também enfatizou que as irmãs se comprometem a fornecer educação de qualidade e formação profissional. O objetivo é interromper o ciclo da pobreza, dotando os estudantes de competências que conduzam ao emprego e a melhores padrões de vida.

Para as Irmãs de Maria, o envolvimento dos pais é crucial. Elas facilitam visitas anuais deles, promovendo a reunificação familiar e o envolvimento da comunidade. A abordagem abrangente aborda a educação e as necessidades básicas, como a alimentação, o vestuário e os bens materiais, assegurando que as crianças possam crescer bem.

Uma jovem foi visitada pelas Irmãs de Maria em sua casa e agora recebe uma educação gratuita e de alta qualidade em "Kisarawe Girls Town"