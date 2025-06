Jubileu dos Movimentos: procissão luminosa pela paz com cardeal Pizzaballa

Na tarde deste domingo, 8 de junho, a Ação Católica e o Instituto Toniolo promoverão uma iniciativa para debater o desarmamento e os cenários de guerra: será doada uma oliveira à Prefeitura de Roma para recordar o encontro do Papa Francisco e dos presidentes de Israel e da Autoridade Nacional Palestina, em 2014, nos Jardins do Vaticano.

Vatican News

Em vista do Jubileu das Associações, Movimentos e Novas Comunidades, que se realiza, neste fim de semana, foi realizada em Roma, sexta-feira, 6, uma coletiva de imprensa para a apresentação da Conferência internacional "Pax et Bonum - Construir a paz para o bem comum, no âmbito do direito internacional”, seguida de uma procissão de velas, para invocar o dom da paz. As iniciativas, na tarde deste domingo, 8, são promovidas pela Ação Católica Italiana, o Fórum Internacional da Ação Católica (FIAC) e o Instituto de Direito Internacional da Paz "Giuseppe Toniolo". Tais iniciativas realizam-se também por ocasião de "Um Minuto pela Paz", que o FIAC organiza, anualmente, em memória do encontro, em 8 de junho de 2014, nos Jardins do Vaticano, entre os presidentes de Israel, Shimon Peres, e da Autoridade Nacional Palestina, Abu Mazen, desejado pelo Papa Francisco. O evento contou com a presença do Patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I.

Vozes dos territórios em guerra

A conferência "Pax et Bonum", que se realiza, neste domingo, às 17h30, na Sala São Pio X, será inaugurada com o discurso do Cardeal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalém. A seguir, outros participantes falarão sobre o direito internacional nas várias crises globais; serão apresentados também alguns testemunhos dos lugares de conflito, como a Ucrânia, Burundi, Mianmar, Colômbia e Terra Santa. A procissão de velas pela paz, que percorrerá a Via da Conciliazione e terminará na Praça Pia, nas imediações do Vaticano, contará com a presença do Prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, e do vice-Secretário do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, Cardeal Fabio Baggio.

Uma oliveira pela paz

Uma das 12 oliveiras, que serão plantadas na Villa Pamphili, será doada à Prefeitura de Roma, com uma placa comemorativa do evento. Trata-se de uma iniciativa para recordar a oliveira plantada, em 2014, nos Jardins do Vaticano.

Durante a coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, foi feita também a proposta da criação de um Ministério da Paz, que será lançada, oficialmente, em 24 de junho de 2025. Foram apresentados ainda os dados do “Relatório de Sustentabilidade 2025” da Ação Católica Italiana, que chegou à sua sétima edição. Trata-se de um panorama detalhado do seu serviço à Igreja e ao país. Esta edição concentra-se sobre a participação e a democracia, no âmbito da Semana Social de Trieste e dos 80 anos da libertação do nazifascismo.