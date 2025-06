Peru: Chiclayo dá novo impulso a obras sociais iniciadas por Leão XIV

"Papaleta" é o picolé coberto com chocolate branco que irá contribuir com projetos educativos para crianças vulneráveis

Cinco projetos, promovidos pelo então bispo, Roberto Prevost, ganharão apoio de várias associações presentes na diocese do norte do Peru. A iniciativa mais marcante é o financiamento de um programa através da venda de um picolé em forma de Papa: o "papaleta", como é chamado.

Vatican News

Milhares de famílias vulneráveis​ ​do setor de Lambayeque, no Peru, serão beneficiadas por cinco projetos sociais, iniciados, entre 2014 e 2023, pelo então Bispo de Chiclayo, Dom Robert Prevost, agora Papa Leão XIV. A diocese peruana deu novo impulso aos seus projetos no campo da educação, saúde, empresas e meio ambiente. Tudo está sendo possível por meio de encontros entre a Câmara de Comércio e Produção de Lambayeque, o Comitê de Responsabilidade Social, a Associação Voices of Help e diversas paróquias locais, agentes principais para o desenvolvimento humano da população da costa norte do país sul-americano.

A venda de um produto de beneficência chamou a atenção, porque vai ajudar a educação das crianças da região de Santa Ana, no distrito de José Leonardo Ortiz. Trata-se de um surpreendente picolé de chocolate branco, com a imagem do Papa: daí o nome "Papaleta", um trocadilho entre a palavra "Papa" e a palavra espanhola "paleta", que significa bola de sorvete. Vinte por cento da renda será destinada à abertura de um local, na paróquia de São João Apóstolo, que oferecerá materiais de leitura, sessões de apoio educacional, atividades recreativas e incentivo à leitura.

O "papaleta", o picolé com a forma do Papa para financiar projetos para crianças vulneráveis

Alimentos e oxigênio

Outro projeto visa ajudar cinco Cantinas comunitárias paroquiais, que dão assistência a 800 pessoas, que, ao contrário, teriam dificuldade de obter alimentação de qualidade. Comida, remédios, roupas e artigos de primeira necessidade serão fornecidos por 25 empresas, associadas à Câmara de Comércio e Produção de Lambayeque, e distribuídos nas paróquias de Maria Rainha dos Sacerdotes, Divina Misericórdia, São Martinho de Tours e Santa Maria do Caminho, bem como ao centro comunitário "Ustedes denles de comer" (“Dai-lhes vós de comer”).

O terceiro projeto social será reativar a instalação de oxigenoterapia, no distrito de Mochumí, criada por Dom Robert Prevost, durante a pandemia da Covid-19. O objetivo, através de uma campanha de arrecadação de fundos, é manter esta moderna instalação, para atender às pessoas da província, que dependem de oxigenoterapia.

Ação empresarial e proteção ambiental

Pequenas e médias empresas também encontrarão ajuda com este novo acordo. A Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ), por meio do programa "Si Frontera", estabelecerá um polo para fornecer ferramentas e fortalecer as capacidades de indivíduos, mediante ideias inovadoras.

Um último projeto terá o objetivo embelezar e proteger o ambiente urbano de Chiclayo, ou seja, aumentar o número de árvores na cidade e fortalecer a gestão de resíduos sólidos. Esta iniciativa será administrada pelo Rotary Club e a Universidade Senhor de Sipán, que arrecadarão fundos para a compra de árvores, um veículo para a coleta de lixo e realizarão campanhas de educação ambiental.

Os refeitórios para dar comida aos pobres (Instagram Voices of Help)