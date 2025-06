Pentecostes 2025 em Manaus: uma celebração de esperança

Pentecostes pode ser considerada a grande festa católica na cidade de Manaus. Milhares de pessoas, 70 mil segundo números oficiais dos Bombeiros do Estado do Amazonas, chegadas das comunidades, áreas missionárias, paroquias, pastorais e movimentos, se reúnem desde 1998 no Sambódromo para invocar o Espírito Santo, com o tema “No Espírito Santo, Peregrinos de Esperança”.

Padre Modino - Manaus

Em um clima de grande festa, perceptível nos rostos dos presentes, iniciou uma longa procissão de entrada, com protagonismo especial para a Juventude, que na arquidiocese de Manaus está celebrando seu Sínodo e que na celebração de hoje foi convocada pelo arcebispo para a Assembleia Sinodal, que será realizada de 05 a 08 de dezembro, com a participação de 450 jovens e 60 adultos.

Uma oportunidade, como diz a carta de convocação, que recorda o caminho percorrido ao longo de dois anos, para “discernir juntos os traços de novos caminhos”. Para isso, “conduzidos pelo Espírito Santo queremos viver nossa missão como Igreja de rosto amazónico, sinodal e profético”.

Cardeal Leonardo Ulrich Steiner

Presença do arcebispo, bispos auxiliares e eméritos

A celebração, presidida pelo arcebispo, cardeal Leonardo Ulrich Steiner, contou com a presença dos bispos auxiliares, dom Zenildo Lima, dom Hudson Ribeiro e dom Samuel Ferreira de Lima, e dos bispos eméritos, dom Mário Pasqualotto, e dom Luiz Soares Vieira, recentemente retornado para morar em Manaus, algo que o cardeal destacou no início de sua homilia, mostrando grande alegria pela presença do arcebispo emérito, uma alegria expressada pelo povo manauara com sonoras palmas.

O arcebispo de Manaus ressaltou como é bonito poder celebrarmos juntos Pentecostes, “podermos louvar e bendizer a Deus pelo Espírito Santo que recebemos”. O cardeal Steiner questionou: “Ah não fosse o Espírito Santo, o que seria da Igreja? O que seria das nossas comunidades?”. Isso, porque “foi o Espírito que conduziu a Igreja através dos séculos, nos seus momentos mais difíceis. Nos seus momentos de pecado foi Ele que conduziu e continua a conduzir. E nós o experimentamos”, salientou o presidente da celebração.

Pentecostes 2025 em Manaus: uma celebração de esperança

Peregrinos de esperança

Lembrando o texto do Evangelho lido na celebração, o arcebispo recordou que Jesus enviou o Espírito Santo, sublinhando que todos nós recebemos no Batismo e na Crisma, destacando quantos adultos se crismaram ultimamente na arquidiocese de Manaus, “porque descobrem a beleza, a nobreza do Espírito Santo”. Segundo o cardeal Steiner, “foi soprado sobre nós o Espírito, um espírito novo, um espírito de justiça, um espírito de esperança”, afirmando que “por isso somos todos peregrinos, peregrinas de esperança, porque foi soprado sobre nós, foi ungido em nós o Espírito Santo”.

“É por isso que peregrinamos neste mundo, caminhamos neste mundo com esperança, porque recebemos o sopro do Espírito, a vida nova”, disse o cardeal. Ele, recordando que na primeira leitura falava do vendaval do Espírito, recordou as palavras de Papa Francisco em uma festa de Pentecostes, quando disse que “o vento era forte, mas não destruidor, era forte o fogo, mas não destruidor”. Segundo o arcebispo de Manaus, “o vento que recebemos é forte, nos conduz, nos ilumina, fortifica os nossos passos, aquece os nossos corações, mas é suave, ele não se impõe, ele se insinua. E nós, na medida em que vamos criando a sensibilidade para o Espírito Santo, vamos sabendo para onde caminhar na vida”.

E ainda mais, reforçou o cardeal Steiner, “quando o Espírito novo penetra em nós, somos enviados a anunciar um mundo novo, o mundo do ressuscitado, não mais o mundo da morte, não mais o mundo do pecado, mas o mundo da vida nova”. Segundo o arcebispo de Manaus, “somos todos enviados para testemunhar que Jesus ressuscitou e venceu a morte. Somos todos enviados para anunciar e dizer: o Espírito está sobre nós, está em nós e nos envia”. Um envio que é especialmente “ao encontro dos pequenos, dos pobres, os injustiçados, aqueles que ninguém quer, aqueles que não tem ninguém. É para lá que o Espírito nos envia”.

Ministérios sopros do Espírito

Seguindo a segunda leitura proclamada na celebração, o cardeal disse que “os nossos ministérios são todos sopros do Espírito”, ressaltando que “os nossos ministérios ordenados não são nossos, foi pela invocação do Espírito Santo que recebemos o ministério”, fazendo um chamado aos ministros ordenados a ser gratos, a “nos abrirmos à graça do Espírito Santo para não trairmos o nosso ministério, para não nos esquecermos que o ministério não é nosso, é da Igreja, para a Igreja”. Junto com isso, destacou a diversidade de ministérios que o Espírito Santo suscitou na Igreja.

Finalmente, o cardeal pediu que “nossa celebração de Pentecostes seja sempre uma celebração de esperança”, fazendo um chamado a peregrinarmos no Espírito, a ser na família e na comunidade testemunha da esperança de uma vida nova, do sopro do Espírito que somos chamados a transmitir aos outros.