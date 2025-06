Papa: primado no amor, testemunho de fé firme, construtor da paz

O Papa doce rosto de Cristo aqui na Terra como salientava Santa Catarina de Sena, renovará em todo mundo as aspirações mais plenamente humanas e os sonhos ancorados no Coração de Cristo.

Dom Roberto Francisco Ferreria Paz - Bispo Diocesano de Campos

No início de um novo Papado, é de bom alvitre e oportuno refletir sobre os atributos essenciais que fundamentam este ministério sobre o qual se edifica a Igreja de Cristo.

O Papa é sucessor de São Pedro, e por isso chamamos a sua função de múnus petrino, que faz referência a pedra, estabilidade, durabilidade mas, também como lembram alguns exegetas evocando as grutas da Palestina, guarida, amparo e refúgio.

Por isso Santo Inácio de Antioquia chamava a Igreja de Roma a que tinha e detentava a primazia do amor, amor- comunhão agápico que gera unidade e que recorda a tríplice pergunta de Cristo a Pedro: “Tu me amas mais do que estes?” Mas junto a esse pastoreio zeloso e incansável que protege os três vínculos de todos os fiéis qual sejam, doutrina revelada, sacramental da graça, e de pertença a unidade eclesial; ele nos precede no seguimento a Cristo, oferecendo um testemunho claro e inequívoco da Fé que salva.

Confirma, ensina, e guarda a Palavra e a Tradição interpretando-a com fidelidade e autenticidade. Por estar sempre a serviço da verdade coloca-se à disposição do diálogo e da partilha, ajudando com o seu discernimento e presença o encontro e a mediação, entre pessoas, grupos e culturas.

O Papa é peregrino e caminhante da paz, afirmando com todos os povos e nações, a liberdade religiosa, os direitos de plena expressão e pensamento garantindo o respeito ao santuário íntimo da consciência, núcleo e raiz da dignidade humana. Se empenhará em anunciar o Deus da Paz, de uma paz desarmada e desarmante como afirmara o Pontífice atual Leão XIV.

Diante da tragédia e da derrota da humanidade que são os cenários das guerras em fatias, o Papa, com insistência fará ressoar a Palavra de perdão e reconciliação, sementes e bases a fraternidade humana e concórdia universal.

O Papa doce rosto de Cristo aqui na Terra como salientava Santa Catarina de Sena, renovará em todo mundo as aspirações mais plenamente humanas e os sonhos ancorados no Coração de Cristo. Finalmente será portador e comunicador da esperança que não confunde nem engana, mas insufla sempre alegria, desejo de amar e servir, tornando o mundo a Casa Comum, edificando a Terra, como lugar e espaço cheio de graça, beleza e encanto. Deus seja louvado!