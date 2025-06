Padre Wagner: Canção Nova no Jubileu dos Movimentos e das Novas Comunidades

Entrevista com o Padre Wagner Ferreira, presidente da Canção Nova, que participa do encontro anual dos moderadores das associações de fiéis em Roma.

Silvonei José – Vatican News

Recebemos nos estúdios da Rádio Vaticano – Vatican News, o presidente da Canção Nova, Padre Wagner Ferreira, que se encontra nestes dias em Roma.

Padre Wagner destacou que em vista do Jubileu dos Movimentos e das Novas Comunidades, que se realiza neste fim de semana, está em Roma para participar do encontro anual dos moderadores das associações internacionais de fiéis e também dos movimentos eclesiais e novas comunidades. Ou seja, são os moderadores, presidentes e alguns fundadores de associações de direito pontifício. “E a Canção Nova – sublinhou -, tem o reconhecimento pontifício e por isso, anualmente, eu participo desse encontro que é promovido pelo Dicastério dos Leigos, Família e Vida. Neste ano o tema a ser refletido é a esperança vivida e anunciada. O dom do Jubileu para as agregações eclesiais. Portanto, dentro desse contexto tão bonito, do Jubileu da esperança, nós iremos refletir sobre a importância de viver e testemunhar a esperança. Ou seja, as associações de fiéis, elas também são chamadas a testemunhar a esperança em Cristo Jesus”

“Diante de um mundo – continuou o padre Wagner -, com tantas situações difíceis que temos enfrentado a partir das guerras, mas também dos problemas econômicos, políticos, nós, como discípulos missionários de Jesus, Jesus Cristo, somos chamados a testemunhar a esperança em Cristo Jesus”.

Concretamente, como fazemos para testemunhar essa esperança? “Bem, é claro que o testemunho, ele parte de cada um de nós”, acrescentou o presidente da Canção Nova. “Mesmo sabendo que somos igrejas, somos corpo místico de Cristo, o testemunho, ele deve ser a nossa adesão a Jesus Cristo, a nossa adesão ao Seu Reino, a vivência daquilo que Jesus nos ensinou, com os Seus ensinamentos, mas também, sobretudo, com a forma como Jesus viveu”. “O encontro com os pecadores, o perdão, a reconciliação, a solidariedade, os gestos concretos de misericórdia”, destacou. “Então, de forma pessoal, de forma familiar, de forma comunitária, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, somos chamados a exercer esse testemunho da fé a partir da própria vivência da fé em Cristo. A partir da vivência do que Jesus nos ensinou”.

“O Papa Francisco, com a bula, “Spes non confundit”, a esperança não decepciona, a esperança não confunde, ele também nos dá ali várias indicações preciosas. Falando, por exemplo, da importância da nossa presença, do nosso carinho e solidariedade em relação aos idosos, aos empobrecidos”. “Portanto, tudo isso são sementes de esperança, que também despertam no coração humano a esperança que nos vem de Cristo Jesus”.

Como é que entra a Canção Nova nessa esperança? “A Canção Nova – disse padre Wagner -, é um carisma de comunicação e, portanto, ela presta o serviço de comunicar a Boa Nova de Cristo para que as pessoas, sabendo que a fé entra pela escuta, ou seja, a fé entra pelo coração, as pessoas, tendo a graça do encontro pessoal com Cristo, possam também caminhar nesse caminho de salvação indicado por Jesus. Então, é a forma como a Canção Nova tem como contribuir no serviço também da comunicação”.

“E é interessante, - continuou padre Wagner -, eu estava refletindo nesses dias, nós celebramos na Igreja, a Solenidade da Ascensão do Senhor. Domingo passado, na realidade, nós celebramos a Ascensão do Senhor no Brasil, aqui em Roma e em outros lugares, a Ascensão foi celebrada na outra semana. Mas no domingo passado foi também o 59º Dia mundial das comunicações. E o Papa Francisco foi quem escreveu a mensagem e ele falava claramente, desarmar a comunicação, ou seja, a comunicação seja portadora de paz. E assim ela também estará comunicando a esperança em Cristo, e desarmar a comunicação também significa, nas nossas redes sociais, não partirmos para a agressividade, a violência, não partirmos de modo nenhum ao desrespeito à dignidade das pessoas, querendo humilhá-las publicamente, só porque pensa diferente de mim, porque celebra diferente de mim. Nós precisamos ser também construtores da paz. E assim também nós receberemos aquela bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos, porque deles é o reino dos céus”.

Para a gente concluir, nós temos então, nesse final de semana, o Jubileu dos movimentos, associações e novas comunidades, precisamente na solenidade de Pentecostes. “Na solenidade de Pentecostes – destacou padre Wagner -, unidos à Virgem Maria, Mãe da Igreja, estaremos aqui com o Santo Padre, o Papa Leão XIV, para participar desse momento. No sábado já terá uma Vigília de oração, com a presença do Santo Padre, e no domingo a Santa Missa de Pentecostes. E assim a gente pode também fazer memória daquela famosa Vigília de Pentecostes, com São João Paulo II, no ano de 1998, aqui na Praça São Pedro. Então, Papa Leão XIV agora nos acolhe também aqui no Vaticano”. ~

“E gostaria de destacar outra coisa, - acrescenta o presidente da Canção Nova -, testemunhos de esperança em relação à Canção Nova, também são as obras sociais da Canção Nova. Muitas obras que estão crescendo cada vez mais a partir da nossa sede em Cachoeira Paulista. Isso também testemunha esperança. É uma forma de nós, juntos, neste Pentecostes, suplicarmos vinde Espírito Santo. E realmente nos deixarmos inflamar, motivar, inspirar pelo Espírito Santo, para que sejamos peregrinos de esperança”.

Ouça a entrevísta na íntegra:

Ouça e compartilhe