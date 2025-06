Padre Anderson, reitor da PUC-Rio, assume presidência da ODUCAL

Durante a XXI Assembleia Geral da Organização de Universidades Católicas da América Latina e do Caribe, realizada na República Dominicana, a nova Diretoria foi eleita com forte presença brasileira — fruto de uma importante articulação da ANEC.

Vatican News

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) comunicou que o reitor da Universidade, Pe. Anderson Antonio Pedroso, S.J., foi eleito presidente da Organização das Universidades Católicas da América Latina e do Caribe (ODUCAL).

Padre João Batista, presidente da ANEC - Associação Nacional de Educação Católica do Brasil e reitor do Centro Universitário São Camilo, assume como vice-presidente titular, e o prof. dr. Germano Rigacci Rigacci, reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, ocupará o cargo de vice-presidente segundo.



A eleição representa o reconhecimento do trabalho institucional desenvolvido nos últimos anos — ancorado na visão de uma Universidade em saída, com gestão participativa, compromisso social e internacionalização das missões acadêmicas.



Em sua fala, o reitor destacou que “o método é sinodal: caminharmos juntos". Reforçou ainda o desejo de escuta e construção de pontes - inspirado pelo Papa Leão XIV, entre experiências e realidades locais, sempre com espírito de serviço.



A conquista reafirma o papel da PUC-Rio no cenário internacional da educação superior católica e o compromisso com a missão comum de formar pessoas para transformar o mundo.

Eis a formação da nova presidência:



O encontro reuniu mais de 130 representantes de 68 universidades de 17 países, com foco na saúde mental e cuidado integral dos estudantes.