O motivo da grande esperança permanece: Jesus Cristo

Em sua primeira audiência geral de seu pontificado, o Papa Leão XIV confirma os seus irmãos, cristãos do mundo inteiro, afirmando que, “Jesus ensina que a Palavra de Deus é semeada em diversas situações, diversos tipos de solo, desde a superficialidade até a disponibilidade, e Deus confia no eventual florescimento da semente, amando-nos e oferecendo Sua Palavra generosamente”.

Diácno Adelino Barcellos Filho - Diocese de Campos/RJ.

A expectativa da comunidade católica e de numerosos observadores centra-se agora em discernir as motivações e as diretrizes que orientarão o pontificado de Leão XIV, o qual assume a responsabilidade de conduzir o rebanho de Jesus Cristo em um mundo em constante mutação. Desde logo, somos imediatamente levados a estabelecer uma analogia com o Apocalipse (5, 5), onde “um dos Anciãos se dirigiu a mim, dizendo: Não chores! Eis que o Leão da tribo de Judá, a Raiz de Davi, venceu”.

Ou seja, um dos Anciãos, com uma voz carregada de sabedoria e autoridade celestial, dirigiu-se a nós, percebendo a nossa profunda tristeza, “da perda” e disse com firmeza e compaixão: “Não chores mais! Cessa o teu pranto, pois aquele que é digno foi encontrado. O Leão da tribo de Judá, a linhagem real que flui diretamente do rei Davi, alcançou a vitória completa sobre todo o mal e todo o poder que o impede”. Temos um novo Pastor de ovelhas, que deseja ardentemente ser “alter Christus”, para nós e conosco.

“Ele triunfou de maneira gloriosa, demonstrando sua força e direito inabaláveis para tomar o livro selado e romper os seus sete selos que ocultam os mistérios divinos, ora revelados, em Cristo Jesus. Aquele que venceu tem o poder e a autoridade para revelar o conteúdo deste livro e trazer à luz os propósitos de Deus para o futuro.” É maravilhoso observar que o Eminentíssimo Robert Francis Prevost, desde a sua posse, agradeceu pelas ações do saudoso Papa Francisco e falou em paz e união para “todos os povos” .

A exemplo do “Leão da Tribo de Judá”, Jesus Cristo ressuscitado, em suas primeiras aparições, “estando as portas fechadas, por medo”; expressou o novo Pontífice: “Eu também gostaria que essa saudação de paz entrasse no coração de vocês, alcançasse a família de vocês, e todas as pessoas onde quer que elas estejam. A todos os povos, e toda a terra, que a paz esteja com vocês”.

E prosseguiu o Papa Leão XIV: “Portanto, sem medo, unidos, de mãos dadas com Deus e uns com os outros, prossigamos. Somos discípulos de Cristo, Cristo nos precede. O mundo precisa da Sua Luz. A humanidade precisa D’Ele como uma fonte para ser alcançada por Deus e por Seu Amor.” Deus é sempre fiel, pois mantém-se incondicionalmente fiel à Sua própria Liberdade e não abre mão disso, sob quaisquer circunstâncias.

No dia 28 de outubro de 1965, o Papa Paulo VI, no Decreto Christus Dominus confirma que Na Igreja de Cristo, o Romano Pontífice, sucessor de Pedro, possui por instituição divina poder supremo, pleno, imediato e universal para o bem das Almas e da Igreja, tendo supremacia sobre todas as igrejas. Desta maneira, a importância de receber ‘instrução catequética, onde reside a capacidade de transformar a fé em algo vivo, explícito e atuante na vida dos indivíduos’. “Só se ama aquilo que se conhece” de Santo Agostinho, significa que o Amor é o resultado do conhecimento e não o contrário.

Para alcançar esse objetivo, é crucial que a instrução seja ministrada com diligência a todas as faixas etárias, desde crianças e adolescentes até jovens e adultos, adaptando-se às suas necessidades específicas (14).

A escolha da ordem e do método da instrução deve considerar não apenas o conteúdo doutrinário a ser transmitido, mas também as características individuais dos ouvintes, como sua índole, capacidade de compreensão, idade, condições de vida e recursos de aprendizagem.

Além disso, a instrução catequética deve fundamentar-se nas fontes primárias da fé católica: a Sagrada Escritura, a Tradição Apostólica, a Liturgia, o Magistério da Igreja e a própria vivência da comunidade eclesial. A Fé de Jesus Cristo, compreendida e vivida profundamente e não apenas repetida ou decorada, deve levar a ações diárias significativas para os fieis, mudança de vida e crescimento na intimidade com Deus (Uno e Trino).

Através de uma instrução renovada e sensível às necessidades do mundo contemporâneo, busca fortalecer o elo entre a mensagem evangélica e o dia a dia, incentivando a vivência dos valores cristãos em todas as dimensões da existência. Este método visa não somente o conhecimento intelectual da doutrina, mas também a sua assimilação e encarnação na conduta diária, atuante e transformadora.

Desde os primórdios da Santa Igreja, vemos os Bispos, mesmo o Bispo de Roma, cada qual zelando por suas comunidades, impelidos por um amor fraternal genuíno e pelo fervor da propagação da fé de Jesus Cristo legada aos Apóstolos, convergirem seus esforços e intenções. Essa união visa fomentar não apenas o bem-estar geral da Cristandade, mas também o desenvolvimento e a prosperidade de cada igreja em particular.

A colaboração e a busca conjunta pelo progresso da fé e da ciência sempre caracterizaram nossa tradição eclesiástica, demonstrando a força da comunhão e da responsabilidade compartilhada no Corpo Místico de Cristo. (36)

Como missionário agostiniano, ecoou o desejo do Papa Leão XIV por compaixão divina através das intercessões da Virgem Maria, São Miguel, São João Batista, São Pedro, São Paulo e todos os santos. Isto foi confirmado e lançado o desafio na primeira audiência geral: “Queridos irmãos e irmãs, em que situação da vida nos chega hoje a Palavra de Deus? Peçamos ao Senhor a graça de acolher sempre esta semente que é a sua palavra. E se percebermos que não somos solo fértil, não desanimemos, mas peçamos-Lhe que trabalhe mais em nós para nos tornarmos um solo melhor.”

Que se proporcione um espaço para um arrependimento genuíno e proveitoso, com a persistência de um coração contrito. A bênção da Existência, a Divina Graça, o conforto do Espírito Santo e a constância final nas boas ações.

Senhor Deus Uno e Trino, volvei o Vosso olhar benevolente para o Vosso servo, o Papa Leão XIV, que assumiu o governo da Vossa Santa Igreja. Rogamos que Seus ensinamentos e exemplos se tornem cada vez mais salutares e vivificantes para todos nós. Concedei-lhe a saúde indispensável, a força evangelizadora de Cristo, a Sabedoria dos grandes líderes do Vosso Povo, para que possa conduzir a única Igreja de Cristo com lealdade e fidelidade aos propósitos dos verdadeiros valores ensinados desde os primórdios. Que os Santos Anjos e Arcanjos, auxiliares do Ministério Petrino, o protejam e conduzam o Seu pontificado a bom termo. Assim seja.