Missão Somos Um participa da comemoração pelos 70 anos do CELAM

Missão Somos Um leva testemunho de unidade à Assembleia Geral em comemoração dos 70 anos do CELAM - Conselho Episcopal Latino-Americano.

Vatican News

A Missão Somos Um foi convidada pela Presidência do Conselho Episcopal latino-americano para dar a conhecer o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 17 anos a partir do Rio de Janeiro e que já alcança todo o continente americano e países da Europa e da Oceania.

A apresentação aconteceu em um clima fraterno na manhã do dia 30 de maio, sexta-feira e constou de um pronunciamento do fundador e um dos líderes do movimento o Sr. Izaías Carneiro que em sua fala, que durou aproximadamente 18 minutos, lembrou momentos históricos importantes desde o nascimento da plataforma, deu a conhecer a identidade do movimento, apresentou a estrutura e o funcionamento, os frutos gerados através desse trabalho ao longo do tempo, seja em forma de documentos assinados por católicos e evangélicos, seja em forma de produção teológica, seja através da prática pastoral que acontece a partir da realidade do Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil, além de apresentar as perspectivas futuras apresentado o Diplomado que será promovido pela Missão Somos Um em parceria com a Universidade Uniminuto da Colômbia e convidou a todos a conhecerem e participarem da Semana Somos Um que acontece todo mês de Setembro na 3ª Semana.

Ao final de sua fala, Izaias convidou os irmãos do Conselho fraterno local e das expressões ministeriais ligadas à Missão Somos Um para se apresentarem.

Estiveram presentes a Pra. Mônica Floriano (Igreja evangélica restaurando vidas - Jacarezinho), Pe. Marco Túlio (assessor eclesiástico da comunidade coração novo), Pr. Luiz Guatura (assembleia de Deus Ministério Madureira), Elena Arreguy (comunidade católica Shalom), Pr. Beto (Igreja Batista e Ministério das Universidades), Ângela Amorim (vice-presidente da comunidade coração novo), Pr. Thimoteo (igreja metodista do Méier), Pe. Gildasio Vilanova (comunidade Mar a Dentro), Bispo Abner Ferreira (Presidente da igreja Assembléia de Deus Ministério Madureira), Pe. Nelson Águia (Comissão arquidiocesana para o diálogo ecumênico e inter religioso) e Con. Aldo Solto (Vigário episcopal para o Vicariato Norte).

Após todos se apresentarem, o bispo Abner Ferreira, Presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, foi convidado a dirigir um momento de oração de ação de graças pelos 2025 anos da encarnação do Verbo Divino, pelos 1700 anos do Concílio de Nicéia e pelos 70 anos do CELAM. Antes de sua oração, bispo Abner acentuou a importância do pastoreio do Cardeal Orani João Tempesta para o Rio de Janeiro e citou sua postura de acolhimento aos líderes evangélicos como sendo de grande importância para a promoção do caminho da unidade.

Fonte: Assessoria de Comunicação - Missão Somos Um