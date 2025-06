Amazonas: Jubileu dos Pescadores em Manaus com procissão fluvial de São Pedro

No domingo, 30 de junho, as águas do Rio Negro em Manaus acolheram a procissão fluvial. O Barco Rio Branco, da Marinha do Brasil, com a imagem de São Pedro e acompanhada pelo arcebispo de Manaus, cardeal Steiner, deu início à celebração. A peregrinação continuou pelas ruas da capital do Amazonas a caminho da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, onde a imagem ingressou pela Porta Santa, assim como os pescadores e marinheiros.

Pe. Luis Miguel Modino*

Na Solenidade de São Pedro e São Paulo, a Arquidiocese de Manaus realizou a 76ª edição da Procissão Fluvial de São Pedro que, neste ano, teve como lema: “Pedro, tu me amas?”, no contexto do Jubileu dos Pescadores e Marinheiros neste Ano Santo.

Como Pedro, seguir os passos de Jesus

No Barco Rio Branco, da Marinha do Brasil, a imagem de São Pedro, acompanhada pelo arcebispo de Manaus, cardeal Leonardo Steiner, percorreu as águas do Rio Negro, dando início ao momento celebrativo para, segundo o purpurado, “nos inspirar a viver como viveu São Pedro, seguindo os passos de Jesus, como o grande imitador de Jesus. Para podermos, assim como ele também, ser essa presença de Jesus no meio do nosso povo.” Uma procissão que também foi oportunidade, a pedido do arcebispo de Manaus, para lembrar “do nosso querido Papa Leão XIV, sucessor de Pedro”.

A peregrinação continuou pelas ruas de Manaus a caminho da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, onde a imagem de São Pedro ingressou pela Porta Santa, assim como os pescadores e marinheiros, que acompanhavam seu padroeiro, de grande devoção na Igreja da Amazônia e na Arquidiocese de Manaus. Segundo a coordenadora de pastoral da Arquidiocese de Manaus, Ir. Rosana Marchetti, “este Ano Santo é um ano importante para a Igreja universal e, já que não é possível todo mundo ir celebrar em Roma, pensamos que dentro da nossa arquidiocese era uma proposta muito bonita para que todas as pastorais, movimentos e realidades eclesiais celebrassem um jubileu aqui mesmo. Por isso foi aberta uma Porta Santa e, assim, as pastorais, movimentos e serviços foram incentivados a vivenciar este Ano Jubilar aqui na nossa arquidiocese. São momentos que reavivam a fé, que animam o povo e que despertam uma nova esperança”.

O cardeal Steiner na Catedral de Nossa Senhora da Conceição

Quem dizeis que eu sou?

Na homilia da missa que encerrou o momento jubilar, o arcebispo de Manaus partiu da pergunta que Jesus faz aos discípulos: “e vós, quem dizeis que eu sou?”; e da resposta de Pedro: “Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo”. Uma resposta que gera em Jesus a confiança para dizer: “tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta fé, construirei a minha Igreja”. E, por isso, sublinhou o cardeal Steiner, “na medida em que nós vamos conseguindo dizer com Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, nós vamos construindo a Igreja, vamos construindo as nossas comunidades, a partir de Jesus”.

“Quando Jesus é tudo para nós, tudo vale a pena. Quando Jesus é o sentido, também da dor, também da morte, então tudo tem sentido. É sobre essa pedra e sobre essa fé que Jesus constrói a nossa vida, a nossa relação com Ele, porque Ele é o Filho do Deus vivo”, sublinhou o arcebispo de Manaus. Ele recordou que “Pedro negou Jesus, diante do medo, diante da morte, ele também tropeçou. Mas não deixou depois de dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo”, o que levou Jesus a dizer a Pedro: “Tu, segue-me”, e Pedro “seguiu sem titubear, seguiu sempre em todos os momentos mais difíceis, até a morte, e morte de cruz”.

O arcebispo de Manaus refletiu igualmente sobre a figura de Paulo, destacando que “já não enxergava mais o Antigo Testamento como acostumava ler e interpretar; agora era nova luz, nova visão, nova percepção”, que o levou a dizer: “combati o bom combate”. O cardeal ressaltou que em tantos lugares em que Paulo passou, “sempre pregando o Deus vivo, Jesus Crucificado e ressuscitado”, chegou a dizer que “para mim, viver é Cristo”.

Todos os rios nos conduzem a Jesus

Na Solenidade de São Pedro e São Paulo, o cardeal Steiner convidou a olhar para esses dois grandes irmãos. Ele fez um chamado aos peregrinos para que “nós que participamos da procissão fluvial, nós que navegamos pelos rios, fizemos do rio o nosso caminho, o caminho da nossa vida com Pedro, nós hoje podemos dizer que todos os rios nos conduzem a Jesus, porque ele é aquele que é o Cristo, o filho de Deus vivo. Então também nós, os pescadores, na luta, na labuta do dia a dia, nas dificuldades que temos para arrumar o peixe para poder vender, para sustentar a família, nós fazemos como Pedro, reafirmamos, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e não desanimamos, mas sempre esperamos, sempre esperançados, sempre iluminados pela esperança que é Jesus, o Filho de Deus vivo”.

Segundo o cardeal Steiner, “olhamos para Pedro e seguimos a Jesus com fidelidade.” Ele fez um chamado a que “não nos afastemos de tão grandes homens de fé”, as colunas da Igreja. Isso porque “nós vivemos dessa experiência de fé de Pedro e Paulo”, que o levou a dizer: “como não louvar e bendizer a Deus por esses homens que nos herdaram essa fé.” Uma experiência de fé que levou o arcebispo de Manaus a afirmar que “é do Filho de Deus vivo que vivemos, para Ele vivemos e nele vivemos, e porque nele vivemos somos a Igreja, a vida em comunidade”.

* Manaus/AM