MECC TV, o canal “ecumênico” do Conselho de Igrejas do Oriente Médio

Vatican News com Agência Fides

A MECC TV, emissora de televisão e rádio "ecumênica", instrumento de testemunho compartilhado pelas Igrejas e comunidades eclesiais do Oriente Médio, iniciou suas transmissões em fase experimental na terça-feira, 10 de junho. Trata-se da nova iniciativa midiática lançada pelo Conselho de Igrejas do Oriente Médio (Middle East Council of Churches, MECC), o organismo ecumênico que ainda está celebrando o 50º aniversário de sua fundação, em 1974.

A iniciativa foi apresentada em uma coletiva de imprensa realizada na última segunda-feira, 9 de junho, em Beirute, na sede da Secretaria Geral do MECC.

Durante o encontro com os jornalistas, a responsável pelas mídias Lea Adel Maamary, diretora da Plataforma da Palavra no MECC, sublinhou que a primeira tarefa das mídias cristãs "em meio aos perigos e às surpresas é dar força ao seu povo", contribuindo para salvaguardar o patrimônio histórico e eclesial de cada Igreja.

Já sacerdote jordaniano pe. Rifaat Bader, idealizador e editor-chefe do site de informações abouna.org, em seu pronunciamento por videoconferência, enfatizou que a iniciativa ecumênica - voltada a unir os cristãos na proclamação do Evangelho por meio da mídia -, toma forma justamente no momento em que são celebrados os 1700 anos do Concílio de Niceia, que definiu a profissão de fé hoje recitada pelos batizados de diferentes confissões.

O professor Michel Abs, secretário-geral do MECC, falando por sua vez como acadêmico e analista de processos sociais, observando como, no contexto atual, a manipulação e a ocultação de informações podem se tornar um verdadeiro crime, enquanto a transmissão e a disseminação de conhecimento, para o bem comum, "constituem um dever humano, nacional e religioso".

O Conselho de Igrejas do Oriente Médio, fundado em 1974 em Nicósia e atualmente sediado em Beirute, visa facilitar a convergência das comunidades cristãs do Oriente Médio em questões de interesse comum e ajudar a superar conflitos de natureza confessional.

Fazem parte do MECC cerca de trinta Igrejas e comunidades eclesiais, pertencentes a quatro “famílias” diferentes: Católica, Ortodoxa, Ortodoxa Oriental e Evangélica.