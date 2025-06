“Justiça, paz, verdade: o Jubileu para os cristãos do Paquistão”

No Paquistão, todas as dioceses, paróquias e comunidades, informa o Diretor das POM, organizaram iniciativas espirituais, dirigidas a pessoas de todos os estados de vida, adultos, jovens e crianças.

"Vivemos no Paquistão tempos críticos, em que tudo parece comprometido. A situação econômica é difícil, o custo de vida disparou. No plano social, as pessoas estão muito preocupadas: os cristãos estão entre os setores mais pobres da população, os que mais sofrem. O desemprego é alto, as pessoas emigram. Em uma situação em que tudo parece negativo, o Jubileu da esperança nos leva de volta ao coração da fé e nos oferece conforto", diz em entrevista à Agência Fides o padre Asif John Khokhar, vigário geral da diocese de Islamabad-Rawalpindi e diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias (POM) no Paquistão, contando como as comunidades católicas estão vivendo o Ano Jubilar.

No Paquistão, todas as dioceses, paróquias e comunidades, informa o Diretor das POM, organizaram iniciativas espirituais, dirigidas a pessoas de todos os estados de vida, adultos, jovens e crianças. "As pessoas – ressalta – procuram entrar plenamente no espírito jubilar: este tempo nos leva a ser esperança e nos reconhecemos plenamente nesta expressão, assim nos sentimos. Nos desafios de cada dia, entre dificuldades, pobreza e sofrimento, somos peregrinos da esperança, ou seja, atravessamos tudo isso com Cristo Jesus no coração".

“Em particular”, observa o diretor das POM, “hoje os fiéis paquistaneses olham para o Papa Leão XIV que, com sua atenção especial à doutrina social da Igreja, nos dá três palavras: justiça, paz e verdade, e estas nos encorajam a ir ao coração do Evangelho”. “Acreditamos que seus discursos e seu magistério terão um impacto significativo em nossa situação: ele enfatizou a doutrina social da Igreja e, para nós cristãos em situação de minoria, mantemos firmes as referências às três palavras que ele destacou – justiça, paz, verdade – para poder viver em nosso contexto”.

O padre Asif explica: “estamos prontos para defender a justiça, que é a base de toda nação. Acreditamos e pedimos que, em todas as situações e em todos os níveis no Paquistão, se construa e se respeite a justiça e a igualdade. Acreditamos e esperamos que todos – instituições, líderes religiosos, sociedade civil – possam promovê-la”.

Quanto à palavra “paz”, ele ressalta: “somos promotores da paz, dentro e fora da nação”. O padre Asif se detém especialmente na atual situação de tensão entre a Índia e o Paquistão, devido à região disputada da Caxemira: “é muito triste ver ainda violência, confrontos, mortes. É preciso encontrar uma maneira de estabelecer uma paz que respeite os direitos de ambas as nações com um acordo duradouro, que traga distensão e reconciliação”, deseja ele, “porque com a guerra as pessoas sofrem, as sociedades sofrem, a economia sofre. É melhor sentar-se à mesa antes da guerra do que depois. Além disso, no plano interno, como cristãos, pequena comunidade, somos sempre promotores do diálogo entre comunidades, culturas e religiões, contribuindo assim para a paz social no Paquistão”.

Por fim, sobre a palavra “verdade”: "Estamos firmes na verdade da nossa fé, que nos dá uma identidade, em um país de maioria islâmica. Como cristãos, levamos com orgulho e humildade a nossa contribuição ao Paquistão. Amamos a nossa pátria. Ninguém pode negar ou refutar que participamos da construção da nação desde o seu nascimento, dando uma contribuição significativa para o seu crescimento e desenvolvimento. Queremos continuar a dar a nossa contribuição e fazemo-lo em muitas obras educativas e sociais, por exemplo, trabalhando sempre pela unidade e harmonia da nação, pela prosperidade e bem-estar de todos".

Entre as iniciativas que trazem nova esperança aos fiéis do Paquistão, relata o Vigário Geral, está a colocação da primeira pedra de uma nova igreja, dedicada ao Santo Rosário, em Gujrat, cidade da diocese de Islamabad-Rawalpindi. Nos últimos dias, o arcebispo Joseph Arshad presidiu a celebração, enquanto a comunidade local, de cultura punjabi, comemorava o evento de fé, rezando de modo especial “pelo progresso, a estabilidade e a paz do Paquistão”. O arcebispo expressou sua gratidão a Deus e às autoridades locais por terem tornado possível a construção de uma nova igreja para a paróquia de Gujrat, onde vive “uma comunidade cristã viva, instruída e competente”, com muitos jovens que “poderão contribuir para o desenvolvimento de suas famílias e da nação”.

Fonte: Agência Fides