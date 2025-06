Junho – Mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus

Ao longo deste mês de junho, e sobretudo no dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, somos convidados a rezar por todo o clero — bispos, padres e diáconos. Inclusive, no dia do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja celebra o Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero.

Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist. - Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ

O mês de junho é especial para a Igreja, pois, além de ser dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, celebramos outros três santos importantes e bem conhecidos de nosso povo: no dia 13, Santo Antônio; no dia 24, São João Batista; e no dia 29, São Pedro. Junho é o mês das festas juninas, quando todas as paróquias promovem as quermesses, e todo o povo se confraterniza.

Ao longo deste mês de junho, e sobretudo no dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, somos convidados a rezar por todo o clero — bispos, padres e diáconos. Inclusive, no dia do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja celebra o Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero. Portanto, reze por seu pároco, pelo padre que você conhece ou que já fez parte de sua vida, pelo bispo e por todo o clero, para que todos os padres busquem viver a santidade no dia a dia, a exemplo de Jesus.

É necessário sempre rezar pela santificação do clero e pelas vocações de maneira geral. É preciso rezar para que os sacerdotes perseverem em sua vocação, caminhantes para a santidade e sejam mansos, humildes e acolhedores, à semelhança de Jesus. Devemos pedir ao Sagrado Coração de Jesus que nunca faltem sacerdotes entre nós, pois, sem eles, não há Eucaristia nem os demais sacramentos.

A festa do Sagrado Coração de Jesus, neste ano, será no dia 27 de junho, pois ocorre sempre uma semana após a Solenidade de Corpus Christi, que, por sua vez, acontece sessenta dias após a Quinta-feira Santa. É por isso que a Páscoa é o centro do calendário cristão: todas as demais festas e solenidades se organizam a partir dela. Assim, temos o mês inteiro para rezar e pedir a intercessão do Sagrado Coração de Jesus.

Ao longo deste mês, também são chamados novos membros para compor o grupo do Apostolado da Oração e, na Solenidade do Sagrado Coração, os novos integrantes recebem a fita. O grupo do Apostolado da Oração se reúne durante o ano, em geral, todas as primeiras sextas-feiras de cada mês — dia votivo ao Sagrado Coração de Jesus — para participar da Hora Santa e da Santa Missa. Durante a Hora Santa, unem-se em oração pela Igreja e por todo o clero.

É importante trazer novos membros a cada ano, para renovar o grupo e garantir sua continuidade. Todas as paróquias devem ter um grupo ativo do Apostolado da Oração, pois ele reza pelas intenções do padre e de todos os paroquianos.

Seria interessante que, ao longo deste mês, as paróquias colocassem em destaque a imagem do Sagrado Coração de Jesus, junto à bandeira do Apostolado da Oração, e que se intensificassem as orações por toda a Igreja, especialmente para que os padres sejam santos, conforme o Coração de Jesus.

No dia dedicado ao Sagrado Coração, as paróquias podem promover uma Hora Santa vocacional com o grupo do Apostolado da Oração e, em seguida, celebrar a Eucaristia, conforme já acontece nas primeiras sextas-feiras do mês. O dia do Sagrado Coração de Jesus, e o mês de junho como um todo, é tempo de alegria para o Apostolado da Oração, pois seus membros renovam o compromisso de rezar pelos sacerdotes e pela Igreja, além de acolher novos participantes.

Quem participa de qualquer pastoral na Igreja deve ser alegre, por servir à Igreja de Cristo. Servir deve ser um gesto de amor, jamais de obrigação. E tudo o que fazemos por amor, fazemos com alegria.

O dia do Sagrado Coração de Jesus é também um momento de recolhimento e oração, em que devemos agradecer a Deus pelo Papa, por nosso bispo diocesano e por nosso pároco. Devemos rezar pelos seminaristas que se preparam para o sacerdócio, para que sejam bons padres e atendam com fidelidade ao povo que lhes for confiado. Os sacerdotes precisam muito de oração; é a oração do povo de Deus que sustenta a vida do padre.

Além do Apostolado da Oração, algumas paróquias também possuem o MEJ (Movimento Eucarístico Jovem), voltado para adolescentes e jovens que se unem em oração diante do Santíssimo.

Não podemos deixar que o grupo do Apostolado da Oração se enfraqueça ou acabe em nossas comunidades. Devemos buscar constantemente renovar suas forças e atrair novos membros, para que essa missão continue. Por isso, é essencial celebrar, a cada ano, a entrada de novos participantes. O Apostolado da Oração é muito importante, pois intercede pela Igreja de modo especial: cuida e zela da Eucaristia, estando intimamente ligado a Jesus.

Para participar do grupo do Apostolado da Oração é a disponibilidade para rezar, em especial o oferecimento do dia, participar uma vez por mês da Adoração ao Santíssimo e da reunião mensal com o grupo. Outra missão que os membros podem realizar é visitar os doentes junto com os Ministros da Eucaristia — inclusive, alguns são também ministros extraordinários da Comunhão — visitar os idosos e oferecer alimento aos que mais necessitam.

O Apostolado da Oração, além de rezar pela Igreja e pelo sacerdote, intercede por toda a paróquia e por suas diversas atividades. Algumas comunidades têm apenas 4, 5 ou 6 membros nesse grupo; por isso, é preciso que o padre incentive, ao longo do ano, a adesão de novos integrantes, para que, no próximo ano, o grupo esteja ainda mais forte.

O mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus é mais do que uma devoção. Que o amor de Cristo, que brota de seu Coração, inunde a Igreja e toda a terra. A humanidade precisa de mais amor e menos guerra — e só alcançaremos a paz se nos unimos em oração diante do Sagrado Coração de Jesus.